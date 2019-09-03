Базирующиеся в Эстонии войска НАТО проведут учения в Латвии

Как сообщила пресс-служба Генштаба сил обороны Эстонии, в маневрах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции.

"Речь идет о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии", - отметили в пресс-службе.

Кульминацией учений станут тактические маневры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.

Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.

В июне 2016 году лидеры 28 государств НАТО приняли на саммите в Варшаве решение разместить боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.