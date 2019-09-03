Последний день летнего трансферного окна принес несколько громких переходов

"Пари Сен-Жермен" совершил, наверное, самое громкое приобретение последнего дня, арендовав у "Интера" Мауро Икарди, который для того чтобы получить возможность играть подал в суд на миланский клуб. В конце сезона парижане смогут выкупить Икарди за 70 миллионов евро.

"Рома" взяла в аренду у "Арсенала" Генриха Мхитаряна, потерявшегося в Лондоне после перехода из дормундской "Боруссии", а из "Атлетико" к римлянам перебрался Никола Калинич, которого "Рома" в конце сезона может выкупить за девять миллионов евро.

Колумбиец Фалькао снова не доехал до России, некогда суперзвездный и супертравматичный форвард в ближайшие три года будет радовать болельщиков турецкого "Галатасарая". Донецкий "Шахтер" подписал Евгения Коноплянку, дела которого в Германии были совсем плохи.