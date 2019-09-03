Нападение на женщину в Тарту: он толкнул мой велосипед и ударил меня кулаком в лицо

Молодая жительница Тарту рассказала в соцсети о том, как на нее напали на улице Тяхе. «Пожалуйста, держитесь вместе и идите домой вместе или поезжайте на такси! Будьте бдительны, я серьезно!» - предупреждает женщина.
«Вчера (01.09) в Тарту в начале улицы Тяхе, двое молодых людей попросили закурить. Когда я ответила, что у меня нет, один из них толкнул ногой мой велосипед, я споткнулась, затем удар кулаком/удары в лицо, и они убежали дальше по ночным улицам», - описывает женщина происшествие.
По ее словам, двое молодых людей были в капюшонах и одеты в черное. «По голосу им было лет 25+, но по телосложению меньше 25», - описывает она нападавших, на которых подала заявление в полицию. Последняя пока не прокомментировала происшествие.