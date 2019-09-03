Нападение на женщину в Тарту: он толкнул мой велосипед и ударил меня кулаком в лицо

«Вчера (01.09) в Тарту в начале улицы Тяхе, двое молодых людей попросили закурить. Когда я ответила, что у меня нет, один из них толкнул ногой мой велосипед, я споткнулась, затем удар кулаком/удары в лицо, и они убежали дальше по ночным улицам», - описывает женщина происшествие.