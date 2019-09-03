Вт, 3.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Нападение на женщину в Тарту: он толкнул мой велосипед и ударил меня кулаком в лицо

Нападение на женщину в Тарту: он толкнул мой велосипед и ударил меня кулаком в лицо

Потерпевшая опубликовала свои фотографии в соцсети.

ФОТО: Erakogu

Молодая жительница Тарту рассказала в соцсети о том, как на нее напали на улице Тяхе. «Пожалуйста, держитесь вместе и идите домой вместе или поезжайте на такси! Будьте бдительны, я серьезно!» - предупреждает женщина.

«Вчера (01.09) в Тарту в начале улицы Тяхе, двое молодых людей попросили закурить. Когда я ответила, что у меня нет, один из них толкнул ногой мой велосипед, я споткнулась, затем удар кулаком/удары в лицо, и они убежали дальше по ночным улицам», - описывает женщина происшествие.

По ее словам, двое молодых людей были в капюшонах и одеты в черное. «По голосу им было лет 25+, но по телосложению меньше 25», - описывает она нападавших, на которых подала заявление в полицию. Последняя пока не прокомментировала происшествие.

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