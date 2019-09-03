Фото: налетай - опять лофт, и опять с видом на Старый город

Лофт в центре Таллинна ждет, когда хороший человек наконец обратит на него внимание, пишет Postimees.
Однокомнатная двухъярусная квартира площадью 36,6 квадратных метров относится к числу тех апартаментов в центре столицы, где воедино слились старое и новое.
City24
Расположенная в построенном в 1888 году доме квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, санузла и находящейся на втором ярусе спальни. Для отделки использованы только высококачественные мaтериалы. Вся находящаяся на фотографиях мебель и предметы декора входят в цену.
City24
Безусловным украшением квартиры являются высокие арочные окна, из которых открывается чудесный вид на Старый город.
City24
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.