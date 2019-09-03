Вт, 3.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Фото: налетай - опять лофт, и опять с видом на Старый город

ФОТО: City24

Лофт в центре Таллинна ждет, когда хороший человек наконец обратит на него внимание, пишет Postimees.

Однокомнатная двухъярусная квартира площадью 36,6 квадратных метров относится к числу тех апартаментов в центре столицы, где воедино слились старое и новое. 

City24

Расположенная в построенном в 1888 году доме квартира состоит из гостиной с открытой кухней, прихожей, санузла и находящейся на втором ярусе спальни. Для отделки использованы только высококачественные мaтериалы. Вся находящаяся на фотографиях мебель и предметы декора входят в цену. 

City24

Безусловным украшением квартиры являются высокие арочные окна, из которых открывается чудесный вид на Старый город. 

City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.

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