Вт, 3.09.2019
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Стало известно, кто будет изготавливать новые эстонские паспорта

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Eesti pass.

ФОТО: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Департамент полиции и погранохраны подписал договор с компанией ID Global Solutions Limited на изготовление эстонских паспортов в течение следующих восьми лет, пишет Rus.ERR.

Договор был подписан 30 августа гендиректором департамента Элмаром Вахером и исполнительным директором ID Global Solutions Limited Эндрю Коббом.

Договор заключен сроком на 8 лет, и британская фирма должна приступить к изготовлению паспортов не позднее 1 января 2021 года, а до этого времени будут согласованы новый дизайн документа и производственные процессы.

ID Global Solutions Limited будет отвечать за изготовление бланков паспортов, привязку документа к системе персональных данных и предоставление необходимого для этого оборудования. Печать паспортов, которые в настоящее время изготавливает швейцарская Gemalto OY, будет осуществлять Департамент полиции и погранохраны.

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