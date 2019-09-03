Стало известно, кто будет изготавливать новые эстонские паспорта

Департамент полиции и погранохраны подписал договор с компанией ID Global Solutions Limited на изготовление эстонских паспортов в течение следующих восьми лет, пишет Rus.ERR.
Договор был подписан 30 августа гендиректором департамента Элмаром Вахером и исполнительным директором ID Global Solutions Limited Эндрю Коббом.
Договор заключен сроком на 8 лет, и британская фирма должна приступить к изготовлению паспортов не позднее 1 января 2021 года, а до этого времени будут согласованы новый дизайн документа и производственные процессы.
ID Global Solutions Limited будет отвечать за изготовление бланков паспортов, привязку документа к системе персональных данных и предоставление необходимого для этого оборудования. Печать паспортов, которые в настоящее время изготавливает швейцарская Gemalto OY, будет осуществлять Департамент полиции и погранохраны.