Черчесов уладил конфликт внутри сборной России

Спортсмены поссорились во время матча «Спартак» — «Зенит» (0:1), который прошел 1 сентября. Джикия, выступающий за красно-белых, жестко встретил Оздоева, в результате чего между игроками возникла перепалка, едва не переросшая в драку. Позднее они собирались выяснить отношения в подтрибунном помещении, однако футболистов удалось развести.

2 сентября Оздоев и Джикия прибыли в расположение сборной России, где у них состоялся разговор с Черчесовым. По его итогам конфликт был исчерпан. «Мы движемся в одном направлении», — подчеркнул Черчесов.