Йыхвиской дорожной артерии предстоит ремонт

На минувшей неделе тендерная комиссия в рамках тендера на реконструкцию Нарвского шоссе признала успешным предложение ТОО Teearu Grupp, стоимость которого вместе с налогом с оборота составила чуть более одного миллиона евро. Ориентировочная стоимость проекта составила 1,15 миллиона, из них миллион евро поступит из госбюджета, а 15 процентов покроет самоуправление.

Самое дешевое предложение отклонили

Признанное успешным предложение не было самым дешевым - самой низкой оказалась цена совместного предложения ТОО Jõhvi KEK и ТОО Eesti ESM, однако комиссия решила, что предложение не соответствует условию, согласно которому участник тендера должен в течение 60 месяцев до начала конкурса госпоставки выполнить как минимум один договор на строительство или реконструкцию дороги стоимостью минимум 700000 евро без налога с оборота.

- Цена признанного лучшим предложения соответствовала нашей ориентировочной стоимости, которую мы предполагали, - сказал волостной специалист по хозяйственным вопросам и член тендерной комиссии Айво Тамм.

Хотя тендер затянулся, Тамм уверен, что основные работы все же успеют сделать в этом году. "По состоянию на данный момент у них ведь есть примерно полтора месяца на фрезерование и асфальтирование. Это вполне реально". По его словам, первая часть проекта предусматривает выравнивание корпусов канализационных люков и замену асфальтового слоя. Укладка последнего слоя и нанесение разметки, скорее всего, останутся на весну.

Тендер усложнило то обстоятельство, что в ходе работ заменят также подземные трубопроводы водоснабжения и канализации. Член правления Järve Biopuhastus Владислав Корзанов сказал, что обновят 400 метров трубопроводов питьевой воды и 457 метров канализационных труб. Эти работы содержались в тендере, однако каким образом профинансируют замену труб, он сказать не смог. "Насчет этого никаких соглашений пока не достигнуто", - отметил он.

АЙВО ТАММ: Цена признанного лучшим предложения соответствовала нашей ориентировочной стоимости, которую мы предполагали.

Нарвское шоссе является одной из главных улиц Йыхви, и Айво Тамм не исключил, что в ходе работ улицу могут закрыть и реорганизовать движение. "Возможно, что движение придется перенаправить по улице Раудтеэ, но предложения об изменении схемы дорожного движения должен сделать строитель", - сказал Тамм.

На всю улицу денег нет

Существующий проект реновации предусматривает обновление дорожного покрытия на Нарвском шоссе начиная с отрезка под виадуком до магазина Konsum (Coop). Это значит, что на данном этапе улицу реновируют лишь частично.

- На большее не хватает денег, - признал Айво Тамм. Но это не значит, что волость не постарается отремонтировать и остальную часть. "Попытаемся зимой получить поддержку на следующий этап реновации из меры развития городских регионов Европейского союза". По словам Тамма, Järve Biopuhastus в любом случае хочет заменить свои трубопроводы по меньшей мере до улицы Линда, и эти работы разумно совместить. "Проект реконструкции этого отрезка (от магазина Konsum до улицы Эха) мы подготовили около пяти лет назад. Его просто нужно скорректировать, так как время ушло вперед", - отметил Тамм.

В конце нынешнего июня коалиция Центристской партии и избирательного союза Jõhvi - Meie Kodu сняла с должности помощника волостного старейшины Викторию Цвентарную. Для этого избирательный союз, возглавляемый бизнесменом Николаем Осипенко, сделал волостному старейшине Максу Кауру предложение отозвать Цвентарную. В качестве одной из причин назвали затягивание реновации Нарвского шоссе.