Предприятие Tallinna Vesi предложило снизить цены на водоснабжение в Таллинне

Столичный водоканал представил в понедельник на согласование в Департамент конкуренции новые тарифы на водоснабжение в Таллинне, которые на 20% ниже действующих в данный момент расценок, пишет Rus.ERR.
Tallinna Vesi также представило ходатайство на утверждение тарифов для поселка Харку и оказания оптовых услуг водоснабжения прилегающим волостям.
В направленном бирже сообщении водоканала отмечается, что предприятие при расчете новых тарифов исходило как из текущей ситуации, так и из решения Госсуда, принятого в декабре 2017 года. Высшая судебная инстанции в этом решении пришла к выводу, что Департамент конкуренции при утверждении тарифов не обязан руководствоваться положениями о тарифной политике в договоре Tallinna Vesi с городом Таллинн, и водоканал обязан выполнить предписание департамента о перерасчете тарифов.
Тарифы на воду в Таллинне не менялись с 2010 года.