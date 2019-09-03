Tallinna Vesi хочет снизить цены на водоснабжение на 20%

В направленном бирже сообщении водоканала отмечается, что предприятие при расчете новых тарифов исходило как из текущей ситуации, так и из решения Госсуда, принятого в декабре 2017 года. Высшая судебная инстанции в этом решении пришла к выводу, что Департамент конкуренции при утверждении тарифов не обязан руководствоваться положениями о тарифной политике в договоре Tallinna Vesi с городом Таллинн, и водоканал обязан выполнить предписание департамента о перерасчете тарифов.