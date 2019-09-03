Гвардиола, Клопп и Почеттино претендуют на звание лучшего тренера года

В тройку финалистов попали: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
Гвардиола выиграл АПЛ и два кубка, Клопп – Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, Почеттино стал финалистом ЛЧ и третьим в АПЛ.
Изначально в списке номинантов также были: Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу),Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).
Премия вручается по итогам работы с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.
Награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане.