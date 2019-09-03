Вт, 3.09.2019
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Гвардиола, Клопп и Почеттино претендуют на звание лучшего тренера года

Jürgen Klopp.

ФОТО: MANUEL GEISSER / imago images / Geisser

ФИФА назвала номинантов на приз лучшему тренеру года The Best.

В тройку финалистов попали: Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Гвардиола выиграл АПЛ и два кубка, Клопп – Лигу чемпионов и стал вторым в АПЛ, Почеттино стал финалистом ЛЧ и третьим в АПЛ.

Изначально в списке номинантов также были: Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Рикардо Гарека (сборная Перу),Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг («Аякс») и Тите (сборная Бразилии).

Премия вручается по итогам работы с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019-го.

Награды ФИФА The Best вручат 23 сентября в оперном театре «Ла Скала» в Милане. 

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