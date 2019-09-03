В Маарду прогремит знаменитая осенняя ярмарка

«В этом году наш праздник будет посвящен теме семьи и семейным ценностям, и это не случайно. Как известно, Маарду славится своей мультикультурностью и многогранностью. Его жители, как одна большая семья, стараются жить в мире и дружбе. Семья важна для каждого человека вне зависимости от возраста, родного языка и национальности, - считает мэр Маарду Владимир Архипов. - Приезжайте на следующих выходных к нам в гости - начните осень с ярмарки в Маарду!».

Главными звездами первого вечера станут легендарная российская группа «ДЕМО» и эстонско-украинская фолк-группа «Свята Ватра». Кроме этого, в первый день на сцене выступит семейный коллектив «Зотович» из Одессы и молодежная поп-группа Around The Sun с победительницей вокального конкурса «Браво» Аликой Миловой. Во второй день на сцене пройдет концерт фольклорных коллективов, тематический концерт, посвященный моде, группа Mostband, певица Маргарита Кустинская и школа цирка известного эстонского акробата Велло Вахера.

Первый день закончится грандиозным фейерверком в 22:55.

Конечно, ярмарка не состоялась бы без сотен торговцев, которые не перестают удивлять и радовать жителей и гостей Маарду своими товарами. На ярмарке можно будет купить продукцию, услуги и рукоделие местных и приезжих продавцов и ремесленников от меда, рукоделия и приправ до косметики и редких сладостей. Подкрепить силы можно будет в уличных кафе, которые предложат гостям ярмарки традиционные блюда из меню различных национальных кухонь.

Для детей будут работать многочисленные аттракционы и развлечения, а взрослые смогут приобрести товары по душе и посмотреть выступления творческих коллективов. В субботу посольство председательствующей в Совете ЕС Финляндии в своем боксе представит вниманию посетителей выставку о жизнеспособном развитии, инновативных и щадящих природу идеях повторного использования сырья.