По своей инициативе Эстония не станет помогать подозревающемуся в госизмене в России Сергею Лыхмусу

Эстонские госучреждения не установили контакт с жителем Печор Сергеем Лыхмусом, который сейчас содержится в СИЗО «Лефортово». По своей инициативе Эстония не станет предлагать помощь обладателю двойного гражданства.

«Министерство иностранных дел по просьбе гражданина Эстонии готово оказать ему всестороннюю помощь. Однако человек, о котором идет речь, или его представитель, не обращались за помощью в МИД», – говорит медиа-советник министерства Лийна Тоотс.

Известно, что у Сергея Лыхмуса в Печорах есть брать Александр, известный в городе адвокат. Судя по всему, он тоже не обращался в Эстонию за помощью. О Сергее и его обвинении у эстонских чиновников не так много информации.

«В МИД нет большей информации о данном человеке, чем то, что было опубликовано в СМИ», – отметила Тоотс.

Хотя о важных консульских случаях уведомляют и премьер-министра, еще на прошлой неделе Ратас не знал о деле Лыхмуса. Полиция безопасности также не смогла прокомментировать дело Лыхмуса.

Так как Сергея Лыхмуса обвиняют в России в измене родине, можно заключить, что ФСБ воспринимает Лыхмуса прежде всего как гражданина России. Если бы ФСБ сосредоточилось на эстонском гражданстве Лыхмуса, то его, скорее всего, обвинили бы в шпионаже.

Лефортовский суд заключил Лыхмуса под стражу до 13 августа. Фабула уголовного дела и личные данные Лыхмуса неизвестны, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

В случае признания его вины Лыхмусу угрожает до 20 лет тюремного заключения и штраф до 500 000 рублей (6800 евро).