Что выбрать студенту – койку в общежитии или съемную квартиру? А может, лучше купить?

Вариантов много: снять квартиру или комнату, поселиться в общежитии или наслаждаться жизнью в только что купленной квартире? Выбор зависит от места жительства, собственного желания, состояния банковского счета, возможностей учебного заведения и рынка недвижимости, говорит маклер таллиннского бюро Lahe Kinnisvara Каспар Алумаа. Так как Каспар сам еще студент, он хорошо понимает запросы и предпочтения молодежной клиентуры, и к его советам стоит прислушаться.

Общежитие

Студенческая жизнь в общежитии – хорошая социальная школа. Платить придется гораздо меньше, чем за съемную квартиру. Общаги, как правило, находятся неподалеку от учебного заведения, что тоже удобно. Среди минусов – отсутствие личного пространства, а также разные интересы и детали образа жизни соседей могут вызвать опроеделенные трудности.

Съемная квартира в Таллинне

За двухкомнатную квартиру в Таллинне площадью 40-50 м2 в среднем придется выложить 400-500 евро плюс коммунальные платежи, а также плата за электричество и интернет, так что в зависимости от площади квартиры к плате за наем придется добавить еще сотню-полторы.

Маленькая двухкомнатная, менее 40 м2, а также однокомнатная площадью 28-40 м2 встанет от 300 до 400 евро в месяц. За студию площадью от 12 до 20 м2 просят 150-300 евро.

На рынке съемных квартир действует правило: чем слаще предложение, тем быстрее надо действовать!

Выгодные предложения находят нанимателей за часы и даже за минуты после появления объявления: у студентов много конкурентов, так как кроме первокурсников жилье ищут жители других регионов, приехавшие в столицу на работу.

Покупка квартиры

Для инвестиции подходят маленькие квартиры, которые и стоят дешевле, и впоследстии будут так же легко сдаваться внаем.

Готовая к переезду однокомнатная или маленькая двухкомнатная квартиры в спальных районах стоят от 30 000 до 65 000 евро. Цена двухкомнатных квартир большей площади, расположенных рядом с университетами, может достигать и 100 000 евро. Отремонтированные, меблированные, а также квартиры в новых домах значительно дороже.