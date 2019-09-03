Утверждения следственной комиссии ТТУ не сходятся с фактами

После недели работы составители промежуточного отчета Таллиннского технического университета представили общественности версию, показывающую нарушения вуза в лучшем свете, но не предъявили ни единого доказательства, пишет Postimees.
Следственная комиссия ТТУ вчера познакомила журналистов с промежуточным отчетом по результатам аудита, в котором были проанализированы указанные статье Postimees факты о злоупотреблениях с европейскими деньгами, выделяемыми на научные проекты Института Рагнара Нурксе. Университет пришел к выводу, что правила, конечно, нарушались, но лишь при составлении таблиц.
Postimees решил сопоставить вчерашние утверждения следственной комиссии с доказательствами, спровоцировавшими возникновение скандала.
Ученые, фиктивно получавшие зарплаты, в действительности были секретной «командой Б». Член следственной комиссии, профессор Яан Райк утверждал на прошедшей вчера в ТТУ пресс-конференции, что шесть ученых, которые, по данным Postimees, получали фиктивную зарплату в проекте OGI, все же работали над проектом. И это несмотря на то, что часть из них прямо сказали журналистам, что никоим образом не были с ним связаны.
Райк утверждает, что эти шесть ученых являлись так называемыми авторами концептуальной части. Из-за недостаточной коммуникации руководитель проекта Роберт Кример на протяжении трех лет не говорил никому из окончательных авторов проекта о том, что где-то есть и такая команда. «Есть ряд работников, которые составляли общие статьи и с ключевой группой, под ее руководством. Но была и часть людей, которая работала независимо от ключевой группы», - перечислил Райк, сказав, что обнародовать доказательства не может.
В действительности концептуальную часть проекта OGI подготовила точно та же команда, которая позже была автором практической части. «Я был связан с проектом OGI с самого начала и концептуальную часть делали мы, а не кто-то другой», - сказал вчера в ответ на утверждения Райка один из членов ключевой группы, попросивший об анонимности.
Слова Райка не сходятся и с другими доказательствами. Отправка результатов OGI в Европу шла только через ключевую группу. Три человека свидетельствуют, что они не заметили никаких признаков наличия «команды Б» и их вклада.
Вклад в несколько десятков часов действительно мог остаться незамеченным, но зарплату им заплатили более чем за 5000 часов, итого десятки тысяч евро. Руководство докторантами или написание других научных работ в той же области нельзя считать результатами OGI, поскольку этого не допускают правила финансирования Horisont2020. Во-вторых, сообщивший о наличие проблем Киган Макбрайд, на протяжении всей работы над проектом обращал внимание Роберте Криммера на обманные выплаты зарплат, но ему отвечали, что речь идет о «гибком подходе, которого не будет, если все делать честно». Ни разу в голову руководителя проекта не пришло указать, что докторант как-то ошибается в своих обвинениях.
При участии Криммера через Skype со всей командой обсуждали, как оформить для Европейской комиссии зарплаты, которые платили не работавшим, по данным Postimees, над проектом профессору Карлоте Перез и Вольфгангу Дрехлеру. И там Криммер ни разу не упомянул о команде Б и о том, что данные коллеги могли реально работать над OGI.
На записи наличие схем не опровергает и руководитель института Эркки Каро. «Это – обман!» - сообщил Макбрайд руководителю Института Нурксе Эркки Каро в марте.
«Я понимаю. В какой-то степени это так, - звучит на записи в ответ голос Каро. – Почему мы делаем так с европейскими проектами – это накопление резервов. Я знаю, что это не оправдание. Но если мы этого делать не будем, то у тебя не будет и рабочего места».
И ни слова о том, что докторант что-то не так понял. Ни слова о реальном участии других людей, о которых Макбрайд просто не был в курсе.
Несмотря на неоднократные просьбы об интервью, Каро, Криммер и Дрехтер отказались от общения с Postimees. Вчера Каро отправил от имени института пресс-сообщение, в котором он не подтверждает и не опровергает утверждения Postimees о том, что в проекте OGI платили зарплату и не работавшим над ним людям.
Нет таблиц рабочего времени
На пресс-конференции рабочая группа утверждала, что самым большим нарушением при оформлении европроекта было отсутствие таблиц рабочего времени.
В действительности эти таблицы, конечно, есть, на них просто нет подписей. «Есть формы таблиц рабочего времени, но чтобы форма стала документом, участники процесса должны подтвердить их своими подписями», - объяснил проректор Ренно Вейнтал сложные правовые особенности ситуации. Все остальное, по утверждениям комиссии, было юридически корректно.
Отсутствие таблиц рабочего времени с подписями в любом случае означает, что были жестко нарушены правила еврофинансирования и, вероятнее всего, деньги у университета потребуют вернуть.
В то же время, именно эти отсутствующие подписи могут отмыть университет от возможного обвинения в совершении преступления. Поскольку без подписи таблица не является документом, нет и подделки.
В распоряжении редакции имеется переписка по электронной почте трех членов ключевой группы и Роберта Криммера (почему-то другие предполагаемые участники в обсуждении участия не принимали), в результате которой и родились таблицы рабочего времени, в которой отмечены рабочие часы каждого участника.
Отсутствующая подпись не меняет ситуации, что ученые получили зарплаты (это подтверждают извещения о зарплате) именно за такой расчет времени, который указан в неофициальной «форме». Также таблицы использовали, чтобы рассчитать общее количество времени, затраченного для работы над проектом, которое представили Европейской комиссии в качестве официальной информации.
Европе ложные данные не предоставляли
«Следственная комиссия не нашла доказательств совершения преступления, также не нашла подтверждения гипотеза о предоставлении Европейской комиссии неверных данных», - говорится в сообщении комиссии ТТУ. В действительности ключевая группа OGI должна была предоставить Европе лишь общий перечень расходов, но добавила туда утверждение о том, что в проекте участвовали десять работников института. Это количество определили задним числом по тем данные, скольким работникам платили зарплату. Если их вклад будет не доказан в ходе расследования Европейской комиссии или прокуратуры, речь пойдет о предоставлении Европейской комиссии ложных данных.
Вуз повел себя адекватно, получив сообщение
«В случае тех проектов, которые уже готовы, проверяли наличие таблиц рабочего времени – они имелись, и из них ничего не вытекает», - описал проректор Ренно Вейнталь достаточность аудита, заказанного Яаком Аавиксоо.
Оставив в стороне то обстоятельство, что получивший сообщение о коррупции университет не стал проводить никаких аудитов, и другие проекты проверили по методу, который не позволил бы и в случае наличия желания обнаружить обман с рабочим временем. В действительности никто до сих пор не знает, работали ли над теми проектами люди, которые получили по нему зарплаты.