Утверждения следственной комиссии ТТУ не сходятся с фактами

На записи наличие схем не опровергает и руководитель института Эркки Каро. «Это – обман!» - сообщил Макбрайд руководителю Института Нурксе Эркки Каро в марте.

«Я понимаю. В какой-то степени это так, - звучит на записи в ответ голос Каро. – Почему мы делаем так с европейскими проектами – это накопление резервов. Я знаю, что это не оправдание. Но если мы этого делать не будем, то у тебя не будет и рабочего места».

И ни слова о том, что докторант что-то не так понял. Ни слова о реальном участии других людей, о которых Макбрайд просто не был в курсе.

Несмотря на неоднократные просьбы об интервью, Каро, Криммер и Дрехтер отказались от общения с Postimees. Вчера Каро отправил от имени института пресс-сообщение, в котором он не подтверждает и не опровергает утверждения Postimees о том, что в проекте OGI платили зарплату и не работавшим над ним людям.

Нет таблиц рабочего времени

На пресс-конференции рабочая группа утверждала, что самым большим нарушением при оформлении европроекта было отсутствие таблиц рабочего времени.

В действительности эти таблицы, конечно, есть, на них просто нет подписей. «Есть формы таблиц рабочего времени, но чтобы форма стала документом, участники процесса должны подтвердить их своими подписями», - объяснил проректор Ренно Вейнтал сложные правовые особенности ситуации. Все остальное, по утверждениям комиссии, было юридически корректно.

Отсутствие таблиц рабочего времени с подписями в любом случае означает, что были жестко нарушены правила еврофинансирования и, вероятнее всего, деньги у университета потребуют вернуть.

В то же время, именно эти отсутствующие подписи могут отмыть университет от возможного обвинения в совершении преступления. Поскольку без подписи таблица не является документом, нет и подделки.

В распоряжении редакции имеется переписка по электронной почте трех членов ключевой группы и Роберта Криммера (почему-то другие предполагаемые участники в обсуждении участия не принимали), в результате которой и родились таблицы рабочего времени, в которой отмечены рабочие часы каждого участника.

Отсутствующая подпись не меняет ситуации, что ученые получили зарплаты (это подтверждают извещения о зарплате) именно за такой расчет времени, который указан в неофициальной «форме». Также таблицы использовали, чтобы рассчитать общее количество времени, затраченного для работы над проектом, которое представили Европейской комиссии в качестве официальной информации.

Европе ложные данные не предоставляли

«Следственная комиссия не нашла доказательств совершения преступления, также не нашла подтверждения гипотеза о предоставлении Европейской комиссии неверных данных», - говорится в сообщении комиссии ТТУ. В действительности ключевая группа OGI должна была предоставить Европе лишь общий перечень расходов, но добавила туда утверждение о том, что в проекте участвовали десять работников института. Это количество определили задним числом по тем данные, скольким работникам платили зарплату. Если их вклад будет не доказан в ходе расследования Европейской комиссии или прокуратуры, речь пойдет о предоставлении Европейской комиссии ложных данных.

Вуз повел себя адекватно, получив сообщение

«В случае тех проектов, которые уже готовы, проверяли наличие таблиц рабочего времени – они имелись, и из них ничего не вытекает», - описал проректор Ренно Вейнталь достаточность аудита, заказанного Яаком Аавиксоо.