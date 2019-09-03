Утверждения специальной комиссии ТТУ не сходятся с фактами

После недели работы составители промежуточного отчета Таллиннского технического университета представили общественности версию, показывающую нарушения вуза в лучшем свете, но не предъявили ни единого доказательства, пишет Postimees.
Специальная комиссия ТТУ вчера познакомила журналистов с промежуточным отчетом по результатам аудита, в котором были проанализированы указанные в статье Postimees факты о злоупотреблениях с европейскими деньгами, выделяющимися на научные проекты Института Рагнара Нурксе. Университет пришел к выводу, что правила, конечно, нарушались, но лишь при составлении таблиц.
Postimees решил сопоставить вчерашние утверждения спецкомиссии с фактами, спровоцировавшими возникновение скандала.
Ученые, фиктивно получавшие зарплаты, в действительности были секретной «командой Б». Член спецкомиссии, профессор Яан Райк утверждал на прошедшей вчера в ТТУ пресс-конференции, что шесть ученых, которые, по данным Postimees, получали фиктивную зарплату в проекте OGI, все же работали над проектом. И это несмотря на то, что некоторые из них прямо сказали журналистам, что никоим образом не были с проектом связаны.
Райк утверждает, что эти шесть ученых являлись так называемыми авторами концептуальной части. Из-за недостаточной коммуникации руководитель проекта Роберт Кример на протяжении трех лет не говорил никому из постоянных авторов проекта о том, что есть и другая команда. «Есть ряд работников, которые составляли общие статьи и с ключевой группой, под ее руководством. Но была и часть людей, которая работала независимо от ключевой группы», - сказал Райк, добавив, что обнародовать доказательства не может.
В действительности концептуальную часть проекта OGI подготовила та же команда авторов, которая позже занималась практической частью. «Я был связан с проектом OGI с самого начала и концептуальную часть делали мы, а не кто-то другой», - сказал вчера в ответ на утверждения Райка один из членов ключевой группы, попросивший об анонимности.
Слова Райка не сходятся и с другими фактами. Отправка результатов OGI в Европу шла только через ключевую группу. Три человека свидетельствуют, что они не заметили никаких признаков наличия «команды Б» и их вклада.
Вклад в несколько десятков часов действительно мог остаться незамеченным, но зарплату заплатили более чем за 5000 часов, итого десятки тысяч евро. Руководство докторантами или написание других научных работ в той же области нельзя считать результатами OGI, поскольку этого не допускают правила финансирования Horisont2020. Во-вторых, сообщивший о наличие проблем Киган Мак-Брайд, на протяжении всей работы над проектом обращал внимание Роберта Криммера на незаконные выплаты зарплат, но ему отвечали, что речь идет о «гибком подходе, которого не будет, если все делать честно». Ни разу в голову руководителя проекта не пришло сказать, что докторант как-то ошибается в своих обвинениях.
При участии Криммера через Skype со всей командой обсуждали, как оформить для Европейской комиссии зарплаты, которые платили не работавшим, по данным Postimees, над проектом профессору Карлоте Перез и Вольфгангу Дрехлеру. И там Криммер ни разу не упомянул о команде Б и о том, что данные коллеги могли реально работать над OGI.
На записи наличие схем не опровергает и руководитель института Эркки Каро. «Это – обман!» - сообщил Мак-Брайд руководителю Института Нурксе Эркки Каро в марте.
«Я понимаю. В какой-то степени это так, - звучит на записи в ответ голос Каро. – Почему мы делаем так с европейскими проектами? Это накопление резервов. Я знаю, что это не оправдание. Но если мы этого делать не будем, у тебя не будет рабочего места».
И ни слова о том, что докторант что-то не так понял. Ни слова о реальном участии других людей, о которых Макбрайд просто не знал.
Несмотря на неоднократные просьбы об интервью, Каро, Криммер и Дрехтер отказались от общения с Postimees. Вчера Каро отправил от имени института пресс-сообщение, в котором он не подтверждает и не опровергает утверждения Postimees о том, что в проекте OGI платили зарплату и не работавшим над ним людям.
Нет таблиц рабочего времени
На пресс-конференции рабочая группа утверждала, что самым большим нарушением при оформлении европроекта было отсутствие таблиц рабочего времени.
В действительности эти таблицы, конечно, есть, на них просто нет подписей. «Есть формы таблиц рабочего времени, но чтобы форма стала документом, участники процесса должны подтвердить их своими подписями», - объяснил проректор Ренно Вейнтал сложные правовые особенности ситуации. Все остальное, по утверждениям комиссии, было юридически корректно.
Отсутствие таблиц рабочего времени с подписями в любом случае означает, что были жестко нарушены правила еврофинансирования и, скорее всего, от университета потребуют вернуть деньги.
В то же время, именно отсутствие подписей способно спасти университет от обвинения в совершении преступления. Поскольку без подписи таблица не является документом - нет и подделки.
В распоряжении редакции имеется переписка по электронной почте трех членов ключевой группы и Роберта Криммера (почему-то другие предполагаемые участники в обсуждении участия не принимали), в результате которой и родились таблицы рабочего времени с отмеченными в них рабочими часами каждого участника.
Отсутствующая подпись не меняет ситуации, что ученые получили зарплаты (это подтверждают извещения о зарплате) именно за то количество часов, которое указано в неофициальной «форме». Также таблицы использовали, чтобы рассчитать общее количество времени, затраченного на работу над проектом, что и было представлено Европейской комиссии в качестве официальной информации.
В Европу ложные данные не представляли?
«Специальная комиссия не нашла доказательств совершения преступления, также не нашла подтверждения гипотеза о представлении неверных данных в Европейскую комиссию», - говорится в сообщении комиссии ТТУ. В действительности ключевая группа OGI должна была представить в Европу лишь общий перечень расходов, но сочла своим долгом и сообщить, что в проекте участвовали десять работников института. Это количество определили задним числом - согласно тому, скольким работникам платили зарплату. Если их вклад не будет доказан в ходе расследования Европейской комиссии или прокуратуры, речь пойдет о представлении в Европейскую комиссию ложных данных.
«В случае тех проектов, которые уже готовы, проверяли наличие таблиц рабочего времени – они есть и из них ничего не вытекает», - описал проректор Ренно Вейнталь достаточность аудита, заказанного Яаком Аавиксоо.
Оставим в стороне то обстоятельство, что получивший сообщение о коррупции университет не стал проводить никаких аудитов, однако и другие проекты проверили по методу, который при желании не позволил бы обнаружить обман с рабочим временем. В действительности никто до сих пор не знает, работали ли над проектами люди, которые получили за это зарплаты.