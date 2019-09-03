Страшная находка в только что купленной квартире

Как следует из опубликованной харьковской полицией информации, человеческие кости на полу квартиры женщина увидела, придя проведать свою новую недвижимость через две недели после сделки. В сообщении не уточняется, посещала ли женщина квартиру до этого момента.

Собственница квартиры обратилась в правоохранительные органы с заявлением о неожиданной находке. По факту обращения ведется расследование. Обнаруженные останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве.