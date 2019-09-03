Страшная находка в только что купленной квартире

Жительница Украины приобрела квартиру в городе Чугуеве Харьковской области и обнаружила в ней человеческий скелет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт местной полиции.
Как следует из опубликованной харьковской полицией информации, человеческие кости на полу квартиры женщина увидела, придя проведать свою новую недвижимость через две недели после сделки. В сообщении не уточняется, посещала ли женщина квартиру до этого момента.
Собственница квартиры обратилась в правоохранительные органы с заявлением о неожиданной находке. По факту обращения ведется расследование. Обнаруженные останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
Подобные находки периодически делают владельцы и даже арендаторы квартир в разных городах и странах. Летом 2018 года сообщалось, что один из жителей Вильнюса, купив квартиру на городском аукционе, через несколько дней после сделки пришел взглянуть на новое жилье. Двери квартиры оказались запертыми изнутри, после аварийного вскрытия внутри нашли останки, предположительно принадлежащие прежнему владельцу жилья.