Полиция предполагает, что молодая женщина исчезла не по своей воле: поиски ведутся уже неделю

27 августа около 15:30 Юлле вышла из автобуса в деревне Весиярве, Вильяндимаа, и направилась к дому. До пункта назначения она так и не добралась. Ее мобильный телефон отключен.

По словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, полиция выяснила, как женщина перемещалась, начиная с похода к врачу в день исчезновения и заканчивая моментом, когда она вышла из автобуса.

«Временная шкала совпадает с показаниями свидетелей и другими доказательствами. Показания свидетелей подтверждают, что она вышла из автобуса», – говорит Вирк.

По ее словам, у нескольких домов поблизости были обнаружены видеокамеры, полиция проверила записи с них. Камеры, согласно Закону о защите данных, были направлены на частную собственность, поэтому возможное передвижение Юлле на расположенных поодаль общественных дорогах не видно.

Вирк уточнила, что в ответ на просьбу полиции о помощи было получено несколько сообщений. Их проверили, но, к сожалению, раскрыть дело об исчезновении они не помогли.

В дни после исчезновения Юлле полиция собрала достаточно информации для возбуждения уголовного дела. «Собранные полицией доказательства указывают на то, что, вероятнее всего, Юлле исчезла не по своей воле», – заявила Вирк. Она уточнила, что параллельно со следственными действиями ведется поиск женщины на местности.

Руководитель поисковой группы Operog Ааре Рюйтель еще в воскресенье рассказал изданию Sakala о подозрении, что к делу об исчезновении может быть причастен недоброжелатель. По словам Рюйтеля, в зоне исчезновения и за ее пределами размещено более 60 поисковых объявлений, но к вечеру воскресенья не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после того, как она вышла из автобуса.

«Если я не получил ни одного звонка, это значит, что, по всей вероятности, женщина не пошла дальше. Обычно мне звонят и даже довольно много. Так какие варианты остались? Возможно, она села в машину или все еще находится в этом районе, и мы еще не нашли ни ее саму, ни ее вещей. Пять дней - и ни одной находки», - сказал Рюйтель.

Рост Юлле около 165 сантиметров, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч, обычно собранные в косу. На ней были темные брюки, сине-белая рубашка в полоску, синяя повязка на голове, с собой - маленький рюкзак.