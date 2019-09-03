Полиция предполагает, что молодая женщина пропала не по своей воле: поиски ведутся уже неделю

27 августа около 15:30 Юлле вышла из автобуса в деревне Весиярве, Вильяндимаа, и направилась к дому. К сожалению, до пункта назначения она так и не добралась. Ее мобильный телефон отключен.

По словам пресс-секретаря полиции Керли Вирк, полиция выяснила, как женщина передвигалась, начиная с похода к врачу в день исчезновения и заканчивая моментом, когда она вышла из автобуса.

«Временная шкала совпадает с показаниями свидетелей и другими доказательствами. Показания свидетелей подтверждают, что она вышла из автобуса», – говорит Вирк.

По ее словам, у нескольких домов поблизости были обнаружены видеокамеры, полиция проверила записи с них. Камеры, согласно Закону о защите данных, были направлены на частную собственность, поэтому возможное передвижение Юлле на расположенных поодаль общественных дорогах не видно.

Вирк уточнила, что на просьбу полиции о помощи было получено несколько сообщений. Их проверили, но, к сожалению, раскрыть дело об исчезновении они не помогли.

В последующие дни после исчезновения Юлле, полиция собрала достаточно информации для возбуждения уголовного дела. «Собранные полицией доказательства указывают на то, что, вероятнее всего, Юлле пропала не по своей воле», – заявила Вирк. Она уточнила, что параллельно со следственными действиями ведется поиск женщины на местности.

Руководитель поисковой группы Operog Ааре Рюйтель еще в воскресенье рассказал изданию Sakala о подозрении, что к делу об исчезновении женщины может быть причастен недоброжелатель.

По словам Рюйтеля, в зоне исчезновения и за ее пределами размещены более 60 поисковых объявлений, но к вечеру воскресенья не было ни одного звонка от тех, кто видел Юлле после выхода из автобуса.

«Если я не получил ни одного звонка, это значит, что, по всей вероятности, женщина не пошла дальше. Обычно я получаю звонки и даже относительно много. Так какие варианты остались? Возможно, она села в машину или все еще находится в этом районе, и мы еще не нашли ни ее саму, ни ее вещей. Пять дней и ни одной находки», - сказал Рюйтель.

Рост Юлле около 165 сантиметров, она среднего телосложения. У нее каштановые волосы до плеч, обычно собранные в косу. На ней были темные брюки, сине-белая рубашка в полоску, синяя повязка на голове и маленький рюкзак.