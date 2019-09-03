Клубы Английской Премьер-лиги возмущены правилом переходов футболистов

С прошлого года в АПЛ трансферное окно закрывается до стартовых матчей чемпионата, в то время как в остальных странах Европы оно открыто до конца августа или начала сентября.

По информации Daily Mail, на предстоящем собрании клубов лиги решение об отмене данного правила получит необходимые 11 голосов.

Наибольшее недовольство проявляют клубы из топ-6, которые считают, что раннее закрытие трансферного окна в Англии делает их уязвимыми для попыток команд из других стран Европы переманить кого-то из футболистов.

К тому же у команд АПЛ есть уверенность, что данное правило дает остальным представителям континента преимущество в переговорах.

Одним из сторонников возвращения к прежней системе, когда в Англии окно закрывалось вместе с остальными странами Европы, является «Манчестер Юнайтед».