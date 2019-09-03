Только взгляните: в Кристийне ждет покупателя безупречная квартира

Со вкусом и старанием реновированная трехкомнатная квартира площадью 79,2 квадратных метров безупречна. Для дизайна интерьера выбран скандинавский стиль.

В квартире высокие потолки, толстые стены и удачная планировка. Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, большая прихожая с гардеробной, две спальни, ванная, а также два подвальных бокса.