Только взгляните: в Кристийне ждет покупателя безупречная квартира

Если говорить точнее, квартира находится в Ярве, в трехэтажном сталинском доме и полностью реновирована в 2017 году, пишет Postimees.
Со вкусом и старанием реновированная трехкомнатная квартира площадью 79,2 квадратных метров безупречна. Для дизайна интерьера выбран скандинавский стиль.
В квартире высокие потолки, толстые стены и удачная планировка. Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, большая прихожая с гардеробной, две спальни, ванная, а также два подвальных бокса.
Подробности можно найти на портале недвижимости KV.EE.