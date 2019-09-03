Вт, 3.09.2019
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  • Только взгляните: в Кристийне ждет покупателя безупречная квартира

Только взгляните: в Кристийне ждет покупателя безупречная квартира

ФОТО: KV.EE

Если говорить точнее, квартира находится в Ярве, в трехэтажном сталинском доме и полностью реновирована в 2017 году, пишет Postimees

Со вкусом и старанием реновированная трехкомнатная квартира площадью 79,2 квадратных метров безупречна. Для дизайна интерьера выбран скандинавский стиль. 

ФОТО: KV.EE

В квартире высокие потолки, толстые стены и удачная планировка. Квартира состоит из открытой кухни-гостиной, большая прихожая с гардеробной, две спальни, ванная, а также два подвальных бокса. 

ФОТО: KV.EE

Подробности можно найти на портале недвижимости KV.EE

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