Новый сезон Eesti Kontsert: в осень – с новыми звездами!

Новый сезон Eesti Kontsert одним из первых откроет Пярнуский концертный дом. Ценителей высокой музыки порадуют талантливая корейская скрипачка Е-Юн Чой, Эстонский государственный симфонический оркестр (ERSO) и стремительно восходящий по западной карьерной лестнице дирижер, уроженец Эстонии Михаил Герц. Концерт состоится 14 сентября, в субботу, в 19:00 в концертном зале Пярну. В программе – «Рассвет» Эллера, скрипичный концерт Сибелиуса и «Романтическая симфония» Брукнера.

Музыкант со «жгучими пальцами», британский пианист венгерского происхождения Андраш Шифф откроет сезон 21 сентября в концертном зале «Эстония».

На концерт в Таллинн Шифф прибудет со своим инструментом. ФОТО: Eesti Kontsert

Виртуозный пианист выступает с лучшими оркестрами и дирижерами, считается блестящим интерпретатором Бетховена. Особенно впечатляющим выступлением Шиффа стала серия концертов, на которых он исполнил в хронологическом порядке 32 фортепианные сонаты Бетховена. Своих многочисленных поклонников и поклонниц сэр Шифф удивляет тем, что путешествует с фортепиано, заслуживающим его одобрение. Ожидается, что на таллиннский концерт, в программе которого произведения Бетховена и Шумана, прибудет инструмент из Венской филармонии.

2 октября в Йыхви и 3 октября в зале «Эстония» состоятся два потрясающих вечера – с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.

Сергей Догадин. ФОТО: Eesti Kontsert

Этот коллектив, которым с 1988 года руководит Юрий Темирканов, входит в десятку ведущих мировых оркестров.

Концерты в Эстонии будут особенно интересны тем, кто понимает гениальную музыку Чайковского и Рахманинова. И тем, кто мечтает вживую насладиться талантом скрипача-виртуоза Сергея Догадина – триумфатора Международного конкурса им. П.И. Чайковского в этом году.

Дирижером на концертах в Йыхви и Таллинне выступит Николай Алексеев, народный артист России. В Эстонии его знают очень хорошо. В 2000-е годы он был главным дирижером Эстонского национального симфонического оркестра (ERSO). Николай Алексеев готовится к новым встречам с Эстонией с особыми чувствами. В интервью местным СМИ он отметил, что хочет понять, что сегодня волнует эстонскую публику.

И куда же без джаза? Незабываемые хиты Гершвина в исполнении французских джазовых музыкантов прозвучат в начале октября в трех городах Эстонии. Жан-Марк Фольц и Стефан Олива представят свои трактовки всеми любимых мелодий. 3 октября – в Пярну, 4 октября – в Йыхви, 5 октября – в Таллинне и 6 октября – в Тарту.

Еще один яркий осенний вечер подарит своим слушателям Eesti Kontsert 3 ноября – «Лунный свет» с оперной дивой, меццо-сопрано Анне Софие фон Оттер в Kонцертном зале «Эстония». Это будет первое выступление в Эстонии одной из известнейших европейских певиц.

Оперная дива Анне Софие фон Оттер впервые выступит в Эстонии. ФОТО: Eesti Kontsert

К новому сезону Eesti Kontsert подготовил ряд спецпредложений. Скидкой до 30% на выборочные мероприятия можно воспользоваться в период с 5 по 11 сентября.