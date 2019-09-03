Первый участок Рейди-теэ открыли для движения

Рейди-теэ частично откроют для движения. ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Кроме этого, в связи с продолжением строительства улицы Рейди, в понедельник, 9 сентября, в промежуток между утренними и вечерними часами пик будет закрыт для асфальтирования перекресток улиц Уус-Садама и Рейди-теэ. Движение будет восстановлено к вечернему часу пик.

Вечером этого дня улица Уус-Садама на участке от перекрестка с улицей Туукри до дома по адресу Уус-Садама 19 станет односторонней с направлением движения в порт. Кроме этого, будет закрыта улица Петроолеуми на участке от выезда к D-терминалу до улицы Туукри.