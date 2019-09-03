HIPS для хипстеров: в Таллинне открылся новый ресторан уличной еды

Фуд-корт центра Taste of Tallinn пополнился отличным новым рестораном. Создатели HIPS называют свой расположенный на четвертом этаже T1 Mall of Tallinn ресторан младшей сестрой снискавшего уже большое признание и очень популярного в народе ресторана Pelm – ведь сегодня в нем работает та же профессиональная команда, что и в Pelm.

«Нашей концепцией является slow fast food. Продумывая меню, мы исходили из того, что еда должна быть приготовлена только из лучшего местного сырья, должна быть качественной и вкусной, но при этом ее должно быть можно приготовить очень быстро. Чтобы даже те, у кого есть всего 20 минут времени, могли получить полноценный ресторанный опыт», - рассказал автор рецептов HIPS, шеф-повар Константин Киселев.

В том, что касается основных блюд, меню HIPS стоит на трех китах: это бургеры ручной работы, шницели с разными фишками и спагетти ручного приготовления. «Мы подумали как о веганах, так и о любителях мяса. Кроме того, у нас вы найдете множество интересных закусок, например классические Fish & Chips, представленные в совершенно новом формате под названием Mr Lõhe ja Mrs Krõpsud, попкорн с креветками и соусом из манго и чили-майонеза, а также татаки из тунца. На сладкое мы предлагаем традиционные пончики и мороженое La Muu, которое отлично соответствует нашей концепции использования экологичных эстонских продуктов», - подчеркнул шеф-повар.