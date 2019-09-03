Теперь официально: Eesti Energia сократит меньше работников, чем предполагалось

В то же время к концу года в подразделении Eesti Energia по управлению активами появится 126 новых должностей. До 40 из них смогут занять специалисты, работавшие на местах, попавших под сокращение. Чтобы помочь всем покидающим предприятие людям, Eesti Energia активно сотрудничает с Кассой страхования от безработицы и образовательными учреждениями. Для помощи уходящим работникам Eesti Energia создаст фонд размером в 2,5 миллиона евро.

«В середине августа собственник Eesti Energia выразил ожидание, чтобы до 2023 года Эстония была обеспечена мощностями по производству электроэнергии в объеме 1000 МВт. Такая мощность позволит нам гарантировать, что производственных мощностей в Эстонии в любой момент будет достаточно для покрытия среднего объема потребления электроэнергии. Четкое ожидание собственника сохранит рабочие места и сделает переход на эффективное совместное производство электроэнергии, масла и газа более плавным. Мы внедрим рабочий распорядок, который позволит нам при необходимости быстро выводить станции на полную мощность», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

«Я рад тому, что у нас появилась ясность в отношении будущего крупной энергетики. Запланированное на конец года количество сокращаемых рабочих мест, которое мы сегодня представили работникам, является окончательным, поэтому теперь давайте сосредоточимся на трудовом мире и на восстановлении чувства уверенности работников», – заверил Суттер.

Количество рабочих мест в Enefit Kaevandused сократится на 225, в Enefit Energiatootmine - на 76, а на предприятии Enefit Solutions, которое занимается работами по обслуживанию и ремонту, - на 63. В то же время 40 человек, рабочие места которых будут сокращены, получат предложение занять новую должность внутри предприятия в связи с победой Enefit Solutions в тендере на предоставление услуг по обслуживанию и ремонту котлов и турбин Нарвских электростанций. Уже в этом году Enefit Solutions наймет в общей сложности 126 новых работников. Таким образом, в сфере крупной энергетики в итоге будет сокращено 324 рабочих места.

Исчезнут рабочие места квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Решение сократить рабочие места позволит предприятиям сферы крупной энергетики Eesti Energia постепенно перейти на полный рабочий день, чтобы не позднее ноября все работники, переведенные на неполный рабочий день, смогли вернуться к работе с полной нагрузкой.

«Мы подумали об уходящих людях, окажем им посильную помощь, чтобы они не остались их в беде», – сказал Суттер.