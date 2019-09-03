Теперь официально: Eesti Energia сократит меньше работников, чем предполагалось

Ожидание собственника Eesti Energia, которое заключается в обеспечении для государства наличия управляемых мощностей по производству электроэнергии в пределах среднего потребления, означает, что к концу года будет сокращено в общей сложности 324 рабочих места. Это значительно меньше, чем могло произойти.
В то же время к концу года в подразделении Eesti Energia по управлению активами появится 126 новых должностей. До 40 из них смогут занять специалисты, работавшие на местах, попавших под сокращение. Чтобы помочь всем покидающим предприятие людям, Eesti Energia активно сотрудничает с Кассой страхования от безработицы и образовательными учреждениями. Для помощи уходящим работникам Eesti Energia создаст фонд размером в 2,5 миллиона евро.
«В середине августа собственник Eesti Energia выразил ожидание, чтобы до 2023 года Эстония была обеспечена мощностями по производству электроэнергии в объеме 1000 МВт. Такая мощность позволит нам гарантировать, что производственных мощностей в Эстонии в любой момент будет достаточно для покрытия среднего объема потребления электроэнергии. Четкое ожидание собственника сохранит рабочие места и сделает переход на эффективное совместное производство электроэнергии, масла и газа более плавным. Мы внедрим рабочий распорядок, который позволит нам при необходимости быстро выводить станции на полную мощность», – сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
«Я рад тому, что у нас появилась ясность в отношении будущего крупной энергетики. Запланированное на конец года количество сокращаемых рабочих мест, которое мы сегодня представили работникам, является окончательным, поэтому теперь давайте сосредоточимся на трудовом мире и на восстановлении чувства уверенности работников», – заверил Суттер.
Количество рабочих мест в Enefit Kaevandused сократится на 225, в Enefit Energiatootmine - на 76, а на предприятии Enefit Solutions, которое занимается работами по обслуживанию и ремонту, - на 63. В то же время 40 человек, рабочие места которых будут сокращены, получат предложение занять новую должность внутри предприятия в связи с победой Enefit Solutions в тендере на предоставление услуг по обслуживанию и ремонту котлов и турбин Нарвских электростанций. Уже в этом году Enefit Solutions наймет в общей сложности 126 новых работников. Таким образом, в сфере крупной энергетики в итоге будет сокращено 324 рабочих места.
Исчезнут рабочие места квалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Решение сократить рабочие места позволит предприятиям сферы крупной энергетики Eesti Energia постепенно перейти на полный рабочий день, чтобы не позднее ноября все работники, переведенные на неполный рабочий день, смогли вернуться к работе с полной нагрузкой.
«Мы подумали об уходящих людях, окажем им посильную помощь, чтобы они не остались их в беде», – сказал Суттер.
«Вместе с Кассой страхования от безработицы мы делимся с уходящими работниками информацией о свободных вакансиях в регионе и о возможностях переобучения. Вместе с Вирумааским колледжем мы также предлагаем возможность дополнительного обучения», – пояснил Суттер. Часть уходящих работников – пенсионного возраста, они будут получать государственную пенсию. Тем уходящим работникам добывающих предприятий и производства энергии, которым до пенсии осталось менее 5 лет, Eesti Energia будет выплачивать пенсию от предприятия в размере 365 евро в месяц. Работникам добывающих предприятий и производства энергии, которые не получат ни государственной пенсии, ни пенсии от предприятия, Eesti Energia предложит стипендию на переобучение в размере 440 евро в месяц. Для помощи людям Eesti Energia создаст фонд объемом в 2,5 миллиона евро.
Руководитель ида-вируского отделения Кассы страхования от безработицы Аннеки Теэлахк говорит, что у людей, покидающих сланцевую промышленность, имеются хорошие возможности, чтобы найти новое применение на рынке труда. «У Кассы страхования от безработицы Eesti Energia общая цель: поддержать сокращаемых людей, предложив им возможность переобучения, чтобы новые вызовы не заставили себя долго ждать», – сказала Аннеки Теэлахк. По ее словам, сотрудничество с Eesti Energia ведется постоянно.
«Общими усилиями мы вносим свой вклад в обучение и информирование работников Eesti Energia. Это дает им преимущество для успешной конкуренции на рынке труда», – добавила Аннеки Теэлахк.
В дальнейшем новые рабочие места в подразделениях крупной энергетики Eesti Energia будут создаваться благодаря проектам, связанным с производством жидких топлив. В этом году Eesti Energia планирует принять инвестиционное решение по строительству нового завода масел, а в 2021 году – принять инвестиционное решение о создании совместного завода предварительной рафинации. Оба инвестиционных объекта создадут в период строительства в общей сложности около двух тысяч прямых рабочих мест, а после запуска – сотни новых рабочих мест. Эти проекты также помогут сохранить тысячи рабочих мест как в шахтах, так и в Ида-Вирумаа в целом. На сегодняшний день сланцевый сектор напрямую и опосредованно обеспечивает работой более 14 000 человек. В 2018 году сектор заплатил в государственный бюджет 122 миллиона евро. Сланцевая промышленность составляет примерно 4-5% от ВВП страны.
Eesti Energia также надеется значительно увеличить со следующего года производство электроэнергии и тепла из биомассы на Нарвских электростанциях. Этому способствует проект закона о рынке электроэнергии, подготовленный Министерством экономики и коммуникаций, который позволит выплачивать Eesti Energia субсидии на возобновляемую энергию, если предложение предприятия будет успешным на аукционе с понижением цены. Проект закона должен поступить в Рийгикогу в этом месяце.
Для выполнения ожидания собственника, то есть для покрытия среднего объема потребления электроэнергии Эстонии, помимо новой электростанции Аувере и двух отремонтированных энергоблоков, Eesti Energia поддерживает в состоянии готовности два более старых энергоблока, которые оснащены фильтрами и соответствуют всем экологическим требованиям.
Если в 2018 году подразделения крупной энергетики произвели 8,7 ТВтч электроэнергии, в т.ч. 93 ГВтч возобновляемой энергии, то за первую половину текущего года крупная энергетика произвела 2,8 ТВтч электроэнергии. В то же время значительно увеличился объем производства масла: если в 2018 году концерн Eesti Energia произвел за первые шесть месяцев 195 тысяч тонн сланцевого масла, то за первые шесть месяцев текущего года – 218,5 тысяч тонн. Для диверсификации портфеля топлив используется и крошка из старых шин, что позволяет решить и экологическую проблему, которую эти старые шины собой представляют.