Российский теннисист стильно ответил освиставшей его американской публике

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, устроил шоу на корте в матче четвертого круга против Доминика Кепфера (3:6, 6:3, 6:2, 7:6). Трибуны болели против россиянина, а Медведев, вышедший в 1/4 финала ответил своим обидчикам во время флэш-интервью, передает Sports.ru.
«Снова должен сказать. Сегодня я проигрывал 3:6, 0:2. Перед матчем у меня болело бедро – я думал, что не сыграю. У меня болело плечо. Я принял столько обезболивающих, сколько смог.
Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией. Вы лучшие, вы лучшие!» – сказал Медведев нью-йоркским зрителям после победы.
Проблемы россиянина со зрителями начались в матче второго круга с Фелисиано Лопесом. Россиянин не совладал с нервами и сначала накинулся на мальчика подающего мячи, а затем выплеснул свой гнев на главного арбитра матча. В довершение всего Медведев показал трибунам средний палец, что и вызвал свист и уханье трибун в адрес россиянина на последующих матчах.
🖕Medvedev.@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/4FbhY35IdQ— Matthew Willis (@MattRacquet) August 31, 2019