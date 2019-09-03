Российский теннисист стильно ответил освиставшей его американской публике

«Снова должен сказать. Сегодня я проигрывал 3:6, 0:2. Перед матчем у меня болело бедро – я думал, что не сыграю. У меня болело плечо. Я принял столько обезболивающих, сколько смог.

Но вы болели против меня и придали мне столько сил для победы. Спасибо! Продолжайте заряжать меня энергией. Вы лучшие, вы лучшие!» – сказал Медведев нью-йоркским зрителям после победы.