В Эстонии может появиться очередной аквапарк

Власти Тарту давно ищут решение проблемы с перегруженностью единственного в городе аквапарка Aura. В ближайшее время горуправа планирует предложить для строительства нового водного центра располагающийся между торговым центром Lõunakeskus и Тартуским научным парком земельный участок общей площадью 2,4 гектара.

«Надеемся, что на этот раз найдем предприятие, которое сможет сделать Тарту лучше», - сказал вице-мэр Тарту Рено Лайдре.

Если располагающийся в центре города водный центр занимает порядка 4200 квадратных метров, то площадь нового аквапарка, который может появиться по адресу Рийа, 195, должна составить не менее 5000 квадратных метров. Вдобавок, решившееся на застройку земельного участка предприятие сможет дополнительно построить еще одно здание общей площадью до 3500 квадратных метров.

Власти Тарту мечтают, что на пустыре мог бы появиться 25-метровый бассейн с восемью дорожками, куда могли бы приходить и школьники. Глубина бассейна должна составить от 120 до 190 сантиметров.

За строительство нового водного центра может взяться собственник ТЦ Lõunakeskus Astri Grupp. «Да, мы бы хотели построить там бассейн и водный центр, - сказал директор по развитию Astri Grupp Яан Лотт. - Это было бы логично. Там, теперь, например, есть отель и новая школа. Бассейн и водный центр логично дополнили бы экосистему торгового центра Lõunakeskus».

От подробных комментариев он отказался, поскольку в аукционе могут принять участие и другие предприятия. Также важно учитывать, что строительство бассейна и водного центра обойдется в пару десятков миллионов евро.

Начальная плата за договор составит 16 830 евро в год и будет пересматриваться каждые пять лет.