Как быстро отмыть душевую кабину и ванну от следов жесткой воды и не сойти с ума

Разбираемся, какие правила соблюдать, чтобы стенки, стекла, поддон и смесители всегда были чистыми и как отмыть сложные загрязнения.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Почему в душевой грязно?

Основная проблема в жесткой воде. Кальций, железо, хлор и другие примеси, которые содержатся в ней, оседают на поверхностях кабины или ограждения, высыхают и образуют тот самый белесый известковый налет. Чем дольше его не мыть, тем сложнее избавиться от него впоследствии.

Другая причина — неправильный уход, использование агрессивных универсальных средств или неподходящих составов. Абразивы, жесткие щетки и губки царапают и безвозвратно портят стенки, стекла и поддоны, расширяют поры поверхностей, и грязь в них забивается быстрее.

Как часто нужно мыть ванну и душевую кабину?

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Оптимальный сценарий: быстрая уборка — каждый день, генеральная — раз в две недели.

Ежедневно. Мойте ванну, кабину или ограждение каждый раз после использования. Небольшие мыльные разводы легко удаляются средством для мытья посуды.

Тщательно ополосните все поверхности сначала горячей, потом холодной водой, затем вытрите стекла и стенки насухо.

Раз в две недели. Моем тщательно стенки, стекла, профили, герметики, смесители и фурнитуру с использованием бытовой химии.

И для ежедневной, и для генеральной уборки придерживаемся единого алгоритма: сначала моем и чистим, затем споласкиваем горячей и холодной водой и в конце вытираем насухо.

Как подобрать средство?

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

С известковым налетом хорошо справляются средства на основе солей и кислот, но, поскольку мыть нужно будет разные материалы (смесители и форсунки — металл, стенки кабины — пластик, а еще есть поддон, стекла, плитка и другие поверхности), лучше не использовать концентрированные составы и остановиться на щадящих, слабокислотных средствах.

Абразивы и порошки — табу: чтобы не повредить поверхности, используем средства в спреях, гелях или в виде молочка. Это же касается уборочного инвентаря: жесткие металлические губки и щетки — мимо. Моем поверхности мягкими губками, латексными тряпками убираем излишки воды, тряпкой из микрофибры полируем до блеска металлические и хромированные поверхности.