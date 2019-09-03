Названа дата появления в умных часах Samsung функции ЭКГ

По имеющимся данным, новые умные часы от Samsung, которые были недавно представлены, получат возможность снимать полноценную электрокардиограмму и определять падение пользователя ближе к первому кварталу 2020 года. Сама Samsung объяснила отсутствие важных функций тем, что компания все еще находится в ожидании одобрения от специального ведомства, американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, без которого ей запрещено активировать давно заложенную в устройство функцию.

Более свежие данные свидетельствуют о том, что ЭКГ и определение падения пользователя появятся в часах ближе к февралю. При этом на первых порах обновление будет доступно лишь владельцам часов в США. Когда новые функции появятся в других регионах, на данный момент неизвестно.