Латвийские власти обыскивают офис Merko

«Мы можем подтвердить, что служащие общаются с председателем правления SIA Merks Оскаром Озолиньшом. В настоящий момент у нас нет точной информации. С Merko Ehitus никто не связывался», - сказала BNS руководитель по коммуникациям концерна Merko Ehitus Мерит Кулласепп.

Еще одной строительной фирмой, где бюро проводит процессуальные действия, является ReRe Group, подтвердил агентству BNS председатель ее правления Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

«Да, могу подтвердить, что сотрудники БПБК находятся в офисе и выполняют свою работу, задают вопросы. У меня они ничего не спрашивали, поэтому я не знаю, с чем эти действия связаны», - сказал Аболтиньш-Аболиньш.

В БПБК рассказали, что бюро совместно с Советом по конкуренции (СК) осуществляет санкционированные судом неотложные следственные действия на основании подозрений о возможной причастности, по крайней мере, десяти крупных строительных компаний к преступным действиям и нарушениям Закона о конкуренции.

19 сентября 2018 года БПБК возбудило уголовное дело о взяточничестве в крупном размере, превышении и злоупотреблении полномочиями в корыстных целях. В свою очередь СК проводит расследование о возможных нарушениях Закона о конкуренции - картельном соглашении.

Имеющиеся в распоряжении бюро факты свидетельствуют о возможном подкупе и получении взяток за согласование цен претендентов при закупках. Также они свидетельствуют о подкупе должностных лиц с целью реализации интересов предпринимателей по другим вопросам, не связанным с закупками.

Преступные действия совершались с начала 2015 года до середины 2018 года. Предполагаемые суммы взяток составляют от 25 000 евро до нескольких сотен тысяч.

У БПБК есть основания полагать, что к преступным действиям причастны не менее десяти крупных строительных компаний. Одновременно в ходе расследования бюро получило информацию, свидетельствующую о возможном запрещенном соглашении между крупнейшими предприятиями отрасли, которая была передана СК. На ее основе совет начал расследование возможных нарушений и сегодня совместно с сотрудниками БПБК проводит необъявленную инспекцию в этих предприятиях.