Известный российский блогер считает, что Рига лучше Санкт-Петербурга
«Идеальная температура, идеальные газоны, елочки, дубы...», так российский блогер Илья Варламов начинает рассказывать подписчикам о латвийской столице. Кажется, в этот раз он настроен более благосклонно.
В Латвии Илья уже гостил в декабре 2018 года: «Хреновенько уложенная плитка, повсюду грязь, чахлые деревца, дикие цены, разбитые дороги», - вынес тогда вердикт Риге известный критик городской среды, добавив: «Все как у нас!»
То ли правильное время года, то ли хорошая погода, то ли отличное настроение, то ли верно выбранный маршрут смягчили суровость Ильи, и на этот раз блогер чаще хвалил столицу Латвии, чем ругал. Более того, Варламов даже обратился к мэру Риги с просьбой.
Сам Илья Варламов рассказал, что прошлое видео, где он нелестно отзывается о Риге, вызвало большой ажиотаж в комментариях: «Пришли рижане и объяснили мне, что я не прав буквально во всем. Поэтому на этот раз я буду меньше говорить, и больше показывать», - отметил блогер.
Прогулявшись по острову Кипсала, он оценил красивые деревянные заборы, грамотное сочетание старинных зданий с современными постройками, мемориал Жаниса Липке и очень лаконичное посольство Нидерландов.
«Вот она! Мы нашли сказочную Ригу. Очень красиво!»
Кто знаком с деятельностью Ильи Варламова, знает, что блогер очень много путешествует, освещая темы организации общественного транспорта, городской среды, системы управления городом и архитектуры, так как сам по образованию является архитектором.
Поэтому он, конечно, не мог не восхититься узкими улочками Старого города, а также фасадами зданий тихого центра, которые, по его мнению, находятся в идеальном состоянии.
«Когда я у себя в инстаграме написал, что нахожусь в Риге, все начали фыркать: "Как можно после Питера любить Ригу? Рига - помойка! Петербург лучше". Ха-ха!»
«Когда в каждом здании Петербурга будут стоять такие красивые двери, рамы окон и такие очаровательные дракончики - тогда и поговорим! Когда в Питере научатся водосточные трубы убирать сразу в дождевую канализацию - тогда и поговорим. Когда в Питере научатся делать улицы без этих отвратительных и бесконечных заборов - тогда и поговорим», - защитил столицу Латвии известный урбанист.
Но Варламов не был бы самим собой, если бы не подметил несколько весомых минусов.
«Какой "красивый" подземный переход. Здесь так и хочется кого-нибудь изнасиловать», - оценил Илья один из переходов, находящийся в районе улицы Баласта дамбис.
Он также отметил, что у данного перехода отсутствует нормальный пандус, поэтому им не смогут воспользоваться велосипедисты или мамочки с колясками.
Стоит упомянуть, что тема подземных переходов в блоге Варламова всегда обсуждается очень остро, ведь сам Илья считает, что в современном городе их быть не должно. Свою позицию он достаточно внятно излагает ЗДЕСЬ.
Не мог блогер обойти стороной и отсутствие велодорожек на Каменном мосту, поэтому решил обратиться к мэру с просьбой:
«Товарищ мэр города Рига! Сделайте уже велодорожку. Полосу одну отобрать и сделать аккуратненькую велодорожечку. И будет... не жизнь, а ламбада!»
Справка:
Илья Варламов — известный российский общественный деятель, журналист и видеоблогер. Популярность обрел благодаря личному блогу на платформе Живой Журнал. Известен своими фоторепортажами с акций политической оппозиции в России, Украине и в мире, а также материалами о городской среде. Большинство материалов в своих блогах посвящает теме урбанистики. На данный момент у его youtube блога 1 132 999 подписчиков.