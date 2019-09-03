В Лондоне стартовал кругосветный туристический круиз, который продлится более 200 дней

В минувшие выходные началось 245-дневное путешествие по круизному маршруту Ultimate World Cruise, пишет Turizm. Лайнер отправился в плавание из Лондона и намерен посетить 6 континентов, 51 страну и 111 портов. Уникальный круиз, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, завершится лишь в мае 2020 года. На данный момент на лайнере находится 930 гостей.

Восьмимесячное путешествие на лайнере Viking Sun начнется с исследования Скандинавии. Затем судно направится в Карибское море и вдоль побережья Южной Америки. Следующий пункт назначения — отдаленные тропические острова южной части Тихого океана. Далее путешествие продолжится через побережья Австралии и Азии, а затем — в Средиземное море и Европу. Среди городов, которые станут частью маршрута: Рио-де-Жанейро, Ушуайя в Аргентине, Хобарт в Тасмании, Хошимин, Мумбаи, Луксор.

По словам представителя круизной компании Viking Торстейна Хагена, Ultimate World Cruise — самый обширный маршрут, почти вдвое превышающий предыдущий мировой круиз. Пассажирам лайнера обещают, что они получат по-настоящему уникальные впечатления от путешествия. Хаген добавил, что кругосветка предназначена для путешественников, интересующихся историей, искусством, музыкой и кухней, и является круизом мыслящего человека и отличной альтернативой обычным круизам.

Полная стоимость круиза начиналась от 73 000 евро. В эту стоимость были включены также экскурсии в каждом порту, неограниченный бесплатный Wi-Fi, наземные трансферы, напитки, все портовые сборы, услуги прачечной, доступ к спа-центру и фитнес-залу. Во время круиза гостям будет предложено 23 ночевки в различных городах мира и лекции по мировой истории.