«Барселона» отказалась быть посмешищем из-за Неймара

Глава каталонского клуба был недоволен поведением парижан при переговорах. По информации источника, Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов «Барселоны», воскликнул: «Все кончено. Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола!»

2 сентября в Европе закрылось трансферное окно. Неймар, который, по сообщениям СМИ, не желал оставаться в ПСЖ, в итоге не сумел перейти в другой клуб. «Барселона» была главным претендентом на бразильца. Отмечалось, что перехода Неймара ожидали лидеры каталонского клуба: они якобы требовали от Бартомеу более активно вести переговоры по бразильцу.