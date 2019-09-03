Картина дня: обыски в офисе Merko, нападение на женщину в Тарту и сокращения в Eesti Energia

Латвийские власти обыскивают офис Merko

Сегодня утром Латвийское бюро по предотвращению коррупции и борьбе с ней (БПБК) начало обыски в нескольких латвийских строительных фирмах и у ряда государственных должностных лиц. Незваные гости нагрянули также в офис латвийской дочерней компании крупнейшей в Эстонии строительной фирмы Merko. Читать далее...

В Эстонии может появиться очередной аквапарк

Власти Тарту по-прежнему надеются, что в ближайшее время в студенческом городке появится еще один аквапарк с бассейном. Говорят, что как минимум одно предприятие заинтересовано в строительстве этого объекта. Читать далее...

Нападение на женщину в Тарту: он толкнул мой велосипед и ударил меня кулаком в лицо

Молодая жительница Тарту рассказала в соцсети о том, как на нее напали на улице Тяхе. «Пожалуйста, держитесь вместе и идите домой с кем-то или поезжайте на такси! Будьте бдительны, я серьезно!» - предупреждает женщина. Читать далее...

Утверждения специальной комиссии ТТУ не сходятся с фактами

После недели работы составители промежуточного отчета Таллиннского технического университета представили общественности версию, показывающую нарушения вуза в лучшем свете, но не предъявили ни единого доказательства. Читать далее...

Теперь официально: Eesti Energia сократит меньше работников, чем предполагалось

Ожидание собственника Eesti Energia, которое заключается в обеспечении для государства наличия управляемых мощностей по производству электроэнергии в пределах среднего потребления, означает, что к концу года будет сокращено в общей сложности 324 рабочих места. Это значительно меньше, чем могло произойти. Читать далее...

Галерея: первый участок Рейди-теэ будет открыт со следующей недели

С вечера воскресенья, 8 сентября, в Таллинне будет открыт для движения участок улицы Рейди, ведущий из порта к "Русалке". Читать далее...

Tallinna Vesi хочет снизить цены на водоснабжение на 20%

Столичный водоканал представил в понедельник на согласование в Департамент конкуренции новые тарифы на водоснабжение в Таллинне, которые на 20% ниже действующих в данный момент расценок. Читать далее...

Таллинн выделяет пособия для первоклассников

Родители первоклассников могут ходатайствовать о получении городского пособия. Заявления принимаются в течение трех месяцев с начала учебного года, то есть до конца ноября. Читать далее...

Полиция предполагает, что молодая женщина исчезла не по своей воле: поиски ведутся уже неделю

Полиция сообщила, что до сих пор разыскивающаяся 35-летняя Юлле, скорее всего, исчезла не по своей воле. Возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут выяснены обстоятельства произошедшего. Читать далее...

По своей инициативе Эстония не станет помогать подозревающемуся в госизмене в России Сергею Лыхмусу

Еще на прошлой неделе премьер-министр Юри Ратас не знал о том, что имеющий двойное гражданство – эстонское и российское – Сергей Лыхмус подозревается в государственной измене. Читать далее...

В Тартуской тюрьме умер мужчина

В пятницу, 30 августа, сотрудники Тартуской тюрьмы обнаружили, что умер 38-летний арестант. Читать далее...

EKRE игнорирует распоряжение комиссии