Эстонские волейболисты завершат подготовку к ЧЕ матчами с Белоруссией и Болгарией

Мужская сборная Эстонии по волейболу на этой неделе проведет последние два контрольных матча перед стартующим 13 сентября чемпионатом Европы, передает Rus.Err.ee.
В среду, 4 сентября, сборная Эстонии сыграет с Белоруссией, а в пятницу, 6 сентября, померится силами с Болгарией.
Оба поединка пройдут в "Саку Суурхалле" и начнутся в 18:00. Наблюдать за встречами в прямом эфире можно будет и на странице Эстонского союза волейбола в Facebook.
И Белоруссия, и Финляндия также готовятся к финальному турниру чемпионата Европы.