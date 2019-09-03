Эстонские волейболисты завершат подготовку к ЧЕ матчами с Белоруссией и Болгарией

В среду, 4 сентября, сборная Эстонии сыграет с Белоруссией, а в пятницу, 6 сентября, померится силами с Болгарией.

Оба поединка пройдут в "Саку Суурхалле" и начнутся в 18:00. Наблюдать за встречами в прямом эфире можно будет и на странице Эстонского союза волейбола в Facebook.