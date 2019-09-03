Вт, 3.09.2019
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Эстонские волейболисты завершат подготовку к ЧЕ матчами с Белоруссией и Болгарией

Eesti võrkpallikoondis, keskel peatreener Gheorghe Cretu.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees/Scanpix

Мужская сборная Эстонии по волейболу на этой неделе проведет последние два контрольных матча перед стартующим 13 сентября чемпионатом Европы, передает Rus.Err.ee.

В среду, 4 сентября, сборная Эстонии сыграет с Белоруссией, а в пятницу, 6 сентября, померится силами с Болгарией.

Оба поединка пройдут в "Саку Суурхалле" и начнутся в 18:00. Наблюдать за встречами в прямом эфире можно будет и на странице Эстонского союза волейбола в Facebook.

И Белоруссия, и Финляндия также готовятся к финальному турниру чемпионата Европы.

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