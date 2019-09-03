Институт ТТУ потратил 60 000 евро на систему измерения рабочего времени и напортачил с... таблицами рабочего времени

На вчерашней пресс-конференции следственная комиссия ТТУ сообщила, что в случае претворения в жизнь проекта OpenGovIntelligence (OGI), были обнаружены ошибки только в оформлении таблиц рабочего времени.

«Наиболее примечательно, что нет таблиц рабочего времени, во втором периоде проекта они отсутствуют вовсе, в первом периоде они есть», – пояснил руководитель следственной комиссии, научный проректор Ренно Вейнталь.

«Это маленькое нарушение ПДД, а не вождение в состоянии алкогольного опьянения», – сказал ректор ТТУ Яак Аавиксоо, считая, что ничего криминального здесь нет.

Эта ошибка возникает, однако, с неожиданной стороны, учитывая, что руководитель проекта OGI Роберт Криммер с исключительной точностью относился к расчету таблиц рабочего времени.

Расчет рабочего времени и успешное координирование проектов должны быть в компетенции Криммера. Именно по инициативе Криммера институт начал использовать, к примеру, дорогое программное обеспечение для измерения рабочего времени TimeLog.

В феврале 2017 года Институт организовал гостендер, по итогам которого был подписан договор на 60 000 евро с датским предприятием TimeLog AS. А сейчас институт ежемесячно выплачивает датчанам по 1800 евро – плату за лицензию ПО.

Документы по тендеру демонстрируют, что университет хотел, чтобы в программе TimeLog можно было "изменять данные в любое время". ФОТО: Kuvatõmmis

Программу стали использовать, так как Криммер координирует чрезвычайно большой научный проект TOOP (The Once-Only Principle Project), финансируемый Европой.

В том числе институт Нурксе попросил использовать TimeLog всех зарубежных партнеров.

И если координирование состоящей из трех человек центральной группы в проекте OGI оказалось, по утверждениям следственной комиссии, не по силам Криммеру, то проблем с руководством 50-ю партнерами, а также ведением одного из самых крупных по финансированию европейских проектов у него не возникло.

Почему же эти отсутствующие таблицы все-таки важны?

На самом деле сравнение Аавиксоо с нарушением ПДД не подходит – будто бы отсутствие таблиц было простой ошибкой, допущенной по невнимательности. «Это очень серьезное нарушение. Это очень плохо. Не исключено, чтобы все те части проекта, в которых отсутствуют таблицы, станут недостойными помощи, и евроденьги попросят вернуть», – заявил вчера проректор Вейнталь.

В действительности эти таблицы, конечно, есть, на них просто нет подписей. «Есть формы таблиц рабочего времени, но чтобы форма стала документом, участники процесса должны подтвердить их своими подписями», - объяснил проректор Ренно Вейнталь сложные правовые особенности ситуации. Все остальное, по утверждениям комиссии, было юридически корректно.

Отсутствие таблиц рабочего времени с подписями в любом случае означает, что были жестко нарушены правила еврофинансирования и, скорее всего, от университета потребуют вернуть деньги.

В то же время, именно отсутствие подписей способно спасти университет от обвинения в совершении преступления. Поскольку без подписи таблица не является документом - нет и подделки.