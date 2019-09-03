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Институт ТТУ потратил 60 000 евро на систему измерения рабочего времени и напортачил с... таблицами рабочего времени

Nurkse instituudi professor Robert Krimmer on seni saanud projektide koordineerimisega eeskujulikult hakkama, pühendudes eraldi ja põhjalikult ka tööaja mõõtmisele. OGI tööaja arvestamises on tekkinud aga ootamatu korralagedus.

ФОТО: Digigovlab

Институт Рагнара Нурксе (ТТУ) потратил 60 000 евро на инфосистему, с помощью которой можно очень точно измерить, сколько ученые тратят времени на работу. Вчера же из результатов внутреннего аудита университета стало понятно, что этот институт не смог справиться… с измерением рабочего времени, пишет Postimees.

На вчерашней пресс-конференции следственная комиссия ТТУ сообщила, что в случае претворения в жизнь проекта OpenGovIntelligence (OGI), были обнаружены ошибки только в оформлении таблиц рабочего времени.

«Наиболее примечательно, что нет таблиц рабочего времени, во втором периоде проекта они отсутствуют вовсе, в первом периоде они есть», – пояснил руководитель следственной комиссии, научный проректор Ренно Вейнталь.

«Это маленькое нарушение ПДД, а не вождение в состоянии алкогольного опьянения», – сказал ректор ТТУ Яак Аавиксоо, считая, что ничего криминального здесь нет.

Эта ошибка возникает, однако, с неожиданной стороны, учитывая, что руководитель проекта OGI Роберт Криммер с исключительной точностью относился к расчету таблиц рабочего времени.

Расчет рабочего времени и успешное координирование проектов должны быть в компетенции Криммера. Именно по инициативе Криммера институт начал использовать, к примеру, дорогое программное обеспечение для измерения рабочего времени TimeLog.

В феврале 2017 года Институт организовал гостендер, по итогам которого был подписан договор на 60 000 евро с датским предприятием TimeLog AS. А сейчас институт ежемесячно выплачивает датчанам по 1800 евро – плату за лицензию ПО.

Документы по тендеру демонстрируют, что университет хотел, чтобы в программе TimeLog можно было "изменять данные в любое время".

ФОТО: Kuvatõmmis

Программу стали использовать, так как Криммер координирует чрезвычайно большой научный проект TOOP (The Once-Only Principle Project), финансируемый Европой.

В том числе институт Нурксе попросил использовать TimeLog всех зарубежных партнеров.

И если координирование состоящей из трех человек центральной группы в проекте OGI оказалось, по утверждениям следственной комиссии, не по силам Криммеру, то проблем с руководством 50-ю партнерами, а также ведением одного из самых крупных по финансированию европейских проектов у него не возникло.

Почему же эти отсутствующие таблицы все-таки важны?

На самом деле сравнение Аавиксоо с нарушением ПДД не подходит – будто бы отсутствие таблиц было простой ошибкой, допущенной по невнимательности. «Это очень серьезное нарушение. Это очень плохо. Не исключено, чтобы все те части проекта, в которых отсутствуют таблицы, станут недостойными помощи, и евроденьги попросят вернуть», – заявил вчера проректор Вейнталь. 

В действительности эти таблицы, конечно, есть, на них просто нет подписей. «Есть формы таблиц рабочего времени, но чтобы форма стала документом, участники процесса должны подтвердить их своими подписями», - объяснил проректор Ренно Вейнталь сложные правовые особенности ситуации. Все остальное, по утверждениям комиссии, было юридически корректно.

Отсутствие таблиц рабочего времени с подписями в любом случае означает, что были жестко нарушены правила еврофинансирования и, скорее всего, от университета потребуют вернуть деньги.

В то же время, именно отсутствие подписей способно спасти университет от обвинения в совершении преступления. Поскольку без подписи таблица не является документом - нет и подделки.

Пример таблицы рабочего времени профессора Вольфганга Дрехслера, которая не подписана, соответственно, не существует. 

ФОТО: Kuvatõmmis/Martin Laine

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