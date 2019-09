С ATKO все негладко: скандально известная фирма бесплатно получила от государства десятки автобусов

В Харьюмаа были подписаны договоры для восточного и западного направления (ATKO Liinid OÜ), а также для южного (Samat AS). В Ида-Вирумаа было три договора: первая группа линий (Sebe AS), вторая группа линий (Narva Bussiveod AS), и третья группа - (Lüganuse HVM OÜ).