С ATKO все негладко: скандально известная фирма бесплатно получила от государства десятки автобусов

Нарекания вызывал ATKO, прежде всего, в связи с полицейскими рейдами, в ходе которых были выявлены нарушения в техническом состоянии автобусов. К примеру, красные огни на приборной панели, которые сигнализировали о неисправности,заклеили скотчем.

На днях несколько школьников, ожидавших автобусов, так их и не дождались, потому что автобусы ATKO просто не выехали на маршрут.

В Facebook-группе StoppAtko и дня не проходит без публикации жалобы об опоздавших или вовсе не появившихся автобусах.

Волость Харку уведомила, что досрочно разрывает договор с фирмой ATKO, которая возила школьников внутри волости, а предприятие получит штраф за низкое качество услуг.

Из архивных материалов становится понятно, что в руках ATKO десятки автобусов, купленные не самой фирмой, а великодушно подаренные ей семь-восемь назад от эстонского государства. Речь идет о синих автобусах с изображением облаков.

Как так? История появления этих автобусов началась еще десять лет назад, когда Эстония и Испания заключили договор, согласно которому страна купила у Испании 120 автобусов на квоты на загрязнение воздуха. Речь шла о произведенных в Чехии автобусах IVECO IRISBUS Crossway F2B.

После чего Департамент шоссейных дорог уполномочил центры общественного транспорта провести тендеры, чтобы найти применение этим автобусам среди регионального общественного транспорта.

К примеру, Северо-Эстонский центр общественного транспорта 29 июня 2012 года объявил о тендере на организацию линий общественного транспорта в Харьюйском уезде по восточному направлению, в том же году 11 июля — по западному направлению.

Однако установленный в тендере срок на оказания услуг был невероятно длинным – восемь лет подряд. Еще более странным было то, что выигравшее тендер предприятие не должно было иметь свои автобусы – их оно получило бы в бесплатное пользование от Департамента шоссейных дорог. У самой фирмы должны были быть только свой капитан на определенную сумму и лицензия на деятельность.

Оба тендера выиграло на данный момент уже ликвидированное предприятие Harjumaa Liinid, входящие в состав ATKO grupp. Плюс к бесплатным автобусам Центр общественного транспорта выплатил ATKO 7,3 млн евро за обслуживание линий восточного направления и 10,8 млн евро за обслуживание линий западного.

Таким образом ATKO получил от государства бесплатно 45 автобусов, 40 из которых он до сих пор использует в Харьюмаа и пять – в Нарве. Договоры подписанные в Харьюмаа действуют до лета 2021 года.

Важно отметить, что, согласно договору, фирма ATKO должна покрывать все расходы, связанные с использованием автобусов — техобслуживание, ремонт, страховка, топливо, и автобусы можно использовать только для перевозки пассажиров на линиях общественного транспорта.

Что же будет, когда договоры закончатся? По словам ведущего эксперта Департамента шоссейных дорог Мики Мянник, автобусы подлежат отчуждению после окончания срока действия договоров. Она подтвердила, что автобусы во владении у государства, а отвечают за них перевозчики, и действительно на основании договоров, ATKO использует автобусы бесплатно.

Комментарий ATKO

По инициативе Департамента шоссейных дорог в 2011 и 2012 годах для уездных линий провели конкурс госпоставки с использованием государственных автобусов. Все перевозчики внесли предложения для уездных линий через конкурс госпоставки, который включал только осуществление перевозки, то есть автобусы не входили в цену предложения. Всего в 2012 году было заключено пять договоров на восемь лет для уездных линий с использованием государственных автобусов. Обычно контракты договоры заключаются на срок от 8 до 10 лет.

В Харьюмаа были подписаны договоры для восточного и западного направления (ATKO Liinid OÜ), а также для южного (Samat AS). В Ида-Вирумаа было три договора: первая группа линий (Sebe AS), вторая группа линий (Narva Bussiveod AS), и третья группа - (Lüganuse HVM OÜ).