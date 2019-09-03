В Нарве со скамьи у памятника Пушкину украли цилиндр

В Нарве со скамьи, установленной у памятника Александру Пушкину, украли знаменитый цилиндр поэта, передает Rus.ERR.
"О том, что украден цилиндр, я узнала сегодня около 13 часов. Сейчас рассматриваем возможность обратиться за помощью к правоохранительным органам. Поскольку цилиндр Пушкина и открытая книга - это работа кузнеца Андрея Матвеенкова, то, возможно, что и заявление в полицию должен писать он", - дала экспресс-комментарий rus.err.ee директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачева.
В июне этого году к 220-летию со дня рождения поэта была обновлена скамья у его памятника.