Вт, 3.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

В Нарве со скамьи у памятника Пушкину украли цилиндр

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Вид на Нарвский замок и Ивангородскую крепость.

ФОТО: Malle Elvet

В Нарве со скамьи, установленной у памятника Александру Пушкину, украли знаменитый цилиндр поэта, передает Rus.ERR.

"О том, что украден цилиндр, я узнала сегодня около 13 часов. Сейчас рассматриваем возможность обратиться за помощью к правоохранительным органам. Поскольку цилиндр Пушкина и открытая книга - это работа кузнеца Андрея Матвеенкова, то, возможно, что и заявление в полицию должен писать он", - дала экспресс-комментарий rus.err.ee директор нарвского Департамента городского хозяйства Елена Скулачева.

В июне этого году к 220-летию со дня рождения поэта была обновлена скамья у его памятника. 

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