Дымовой датчик спас жизнь матери и ребенка

Первыми на место прибыли добровольцы спасательной команды Яама, которым и удалось потушить пожар вместе с собственником. Чуть позже выяснилось, что пожар начался из-за того, что загорелся старый холодильник. По словам руководителя спасательных работ, дымовой датчик в этом случае сработал безотказно и можно считать, что спас две жизни. Кроме того, дом был застрахован.

По информации Спасательного департамента, чаще всего из домашней техники загораются как раз холодильники, стиральные машины и телевизоры.

Если электрический прибор загорелся

- Ни в коем случае нельзя водой тушить технику, находящуюся под напряжением;

- Сперва отключите электроприбор из сети и только затем тушите;

- Самое лучшее средство, которым можно безопасно потушить горящий электроприбор - это огнетушитель с обозначением Е . Таким огнетушителем можно тушить приборы, находящиеся под напряжением.

Имейте в виду

- Чинить электроприборы может только специалист.

- Не оставляйте электроприборы подключенными к сети, уходя из дома.

- Самостоятельно работающие приборы (например, холодильник или бойлер) должны находиться в безупречном техническом состоянии.