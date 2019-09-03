Фото: найдите спрятанный на этой картинке дом

Местность окружают зеленые холмы и прекрасные деревья, поэтому дом остается почти невидимым. Он был построен в 1984 году и уже тогда считался совершенно опережающим время.

ФОТО: Lifter / Truth theory

Дом настолько легко вписан в естественную среду, что вы можете пройти рядом, даже не заметив его. В этом прелесть идеи - архитектор смог использовать природные формы и строить дома в виде змеи, гриба, акулы и даже цветов. Внутри этот домик хоббита производит не меньшее впечатление, чем снаружи.

ФОТО: Lifter / Truth theory