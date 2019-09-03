В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси

В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси, передает Lenta.ru со ссылкой на французский канал La Chaîne Info.
Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. В своем Twitter-аккаунте представили музея выразили сожаление в связи с исчезновением граффити. В посте отмечалось, что хотя оно не принадлежит к коллекции центра Помпиду, сотрудники учреждения гордятся тем, что Бэнкси выбрал их здание местом своего творения.
Музей намерен подать жалобу в связи с инцидентом. В полиции заявили, что уже начали расследование этого дела.