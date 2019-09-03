В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси

Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. В своем Twitter-аккаунте представили музея выразили сожаление в связи с исчезновением граффити. В посте отмечалось, что хотя оно не принадлежит к коллекции центра Помпиду, сотрудники учреждения гордятся тем, что Бэнкси выбрал их здание местом своего творения.