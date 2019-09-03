По меньшей мере третий случай нападения на женщин за полмесяца: последнюю жертву жестоко избили

«Вчера (01.09) в Тарту в начале улицы Тяхе, двое молодых людей попросили у меня закурить. Когда я ответила, что у меня нет сигарет, один из них толкнул ногой мой велосипед, я споткнулась, затем удар кулаком/удары в лицо, и они убежали по ночным улицам», - описывает женщина происшествие в соцмедиа.

Один молодой мужчина был выше 180 см ростом, второй – ниже 170 см. Мужчины говорили по-эстонски, они были одеты в темную одежду, у одного из них на щеке была большая родинка. Если кому-то известна информация о них, сообщите полиции по телефону 5306 9230 или на э-почту louna.vihje@politsei.ee.

Пресс-секретарь Лыунаской префектура Керли Вирк подтвердила, что для выяснения всех обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело на основе статьи «Применение физического насилия».

По официальным данным, имеющимся в распоряжении полиции, это уже третий случай за последние недели, когда женщина становится жертвой нападения в общественном месте. По словам полицейского Тартуского отделения полиции Сийма Линнарда, в настоящий момент нет оснований полагать, что эти случаи связаны между собой.

Другие нападения в Тарту

Первое нападение случилось 16 августа, когда у пеходного моста вблизи Аннелинна в Тарту мужчина напал на девушку и домогался ее. Жертве нападения удалось вырваться, нападавший сбежал.

Утром 21 августа неизвестный мужчина напал на автобусной остановке Нурме на молодую женщину. Жертва не пострадала, но полиция возбудила уголовное дело.

Также в последнее время в соцмедиа привлек внимание пост, в котором 18-летняя девушка утверждает, что 15 августа на детской площадке в Аннелинна на нее напал неизвестный мужчина, ударил ее по голове и плюнул в лицо. По данному случаю в полицию никто не обращался.

Что делать, если на вас напали?