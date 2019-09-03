Видео: в "Шереметьево" столкнулись два самолета

Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
По его словам, самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
Пассажиры будут отправлены в столицу КНР другим самолетом, добавил собеседник агентства.
В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.— People in aviation (@people_aviation) 3 сентября 2019 г.
Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1