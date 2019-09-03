Вт, 3.09.2019
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Видео: в "Шереметьево" столкнулись два самолета

Аэропорт «Шереметьево».

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту  "Шереметьево". Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Пассажиры будут отправлены в столицу КНР другим самолетом, добавил собеседник агентства.

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