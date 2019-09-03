Застройщик Айдуского ветряного парка опроверг обвинения TTJA

По словам члена правления Eleon Green Андреса Сынаялга, TTJA в ситуации правового противостояния для создания иллюзии смотрит мимо документов, использует их выборочно, а при возникновении вопросов оставляет их не озвученными и на уровне предположения еще в зародыше, поскольку в любом случае корректных ответов на них нет.

В отправленном в TTJA ответе сказано: «Проект частичного демонтажа ветряков, представленный TTJA, был составлен без заслушивания противоположной стороны и без объективного исследования и анализа. Это намерение исходит исключительно из злонамеренной цели по составлению судебного предписания на снос, а не с желанием выявления реальной проблемы и поиска возможных решений, которые должны быть целью любого объективного, справедливого и беспристрастного надзора».

По словам застройщика, невозможно согласиться ни с одним утверждением, точкой зрения, обоснованием и мнением TTJA — в том числе и с правовой оценкой — все это Eleon Green опровергает в своем сегодняшнем ответе, ссылаясь на базовые документы по данному делу. «В то же время в качестве отправной точки необходимо понять, что, исходя из строительного законодательства, у TTJA вообще нет компетенции для того, чтобы заниматься данной тематикой — эта то положение дел, на которое до сих пор никто не обратил внимания», — добавил Сынаялг.

В составленном адвокатским бюро Supremia документе разъясняется, что в соответствии со строительным законодательством, TTJA осуществляет государственный надзор в прежде всего уже эксплуатируемых строениях с целью выявления возможных опасностей. Но в данном случае инициирован надзор законности строительной деятельности, в ходе которого оценивается наличие, действие и законность разрешения на строительство. Ни один из этих вопросов не входит в компетенцию надзора TTJA.

Право надзора деятельности до получения разрешения на использование относится к компетенции местного самоуправления.

Несмотря на это, Eleon Green смог на основании фактов опровергнуть все выдвинутые TTJA подозрения и обвинения по части предполагаемых упущений при развитии ветряного парка.

В строительство ветряного парка Айду было инвестировано 20 млн евро. В случае, если парк не удастся построить полностью, весь ущерб целиком составит порядка 200 млн евро. Полученный ущерб придется компенсировать государству. К этому также добавится требование по части недополученной прибыли.

«Распоряжение о демонтаже в отношении ветряного парка Айду означало бы огромную и бессмысленную трату государственных ресурсов. С одной стороны необходимо компенсировать понесенные застройщиком убытки, а с другой стороны не учитывается в масштабе всей страны долгосрочная добавочная стоимость, сопутствующая созданию ветряного парка», - сказал Сынаялг.