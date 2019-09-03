В ЕС сотни миллионов евро использовались не по назначению

"Эти средства будут поэтапно возмещаться соответствующими властями ЕС и стран - членов союза с тем, чтобы проекты принесли пользу и улучшили жизнь всех европейцев", - заявил генеральный директор OLAF Вилле Итала.

Как следует из отчета, выявленные сотрудниками OLAF факты касались главным образом проектов с обеспечением жильем и питанием соискателей убежища в Италии. Так, беженцы и мигранты не всегда получали положеное им по закону питание, а в ряде случаев были вынуждены использовать продукты, срок годности которых уже истек. Следователи увязали эти факты с деятельностью организованных преступных группировок. Прокуратура Италии по борьбе с мафией начала расследования в отношении 84 человек.