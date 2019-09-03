В ЕС сотни миллионов евро использовались не по назначению

В 2018 году в Евросоюзе около 371 млн евро были использованы не по назначению или незаконной присвоены. Это следует из годового отчета, который Европейская служба по борьбе с мошенничеством (OLAF) представила во вторник, 3 сентября, в Брюсселе, передает Deutsche Welle.
"Эти средства будут поэтапно возмещаться соответствующими властями ЕС и стран - членов союза с тем, чтобы проекты принесли пользу и улучшили жизнь всех европейцев", - заявил генеральный директор OLAF Вилле Итала.
Как следует из отчета, выявленные сотрудниками OLAF факты касались главным образом проектов с обеспечением жильем и питанием соискателей убежища в Италии. Так, беженцы и мигранты не всегда получали положеное им по закону питание, а в ряде случаев были вынуждены использовать продукты, срок годности которых уже истек. Следователи увязали эти факты с деятельностью организованных преступных группировок. Прокуратура Италии по борьбе с мафией начала расследования в отношении 84 человек.
В 2017 году, объем выявленных службой OLAF нецелевых трат был почти в 10 раз больше и превышал 3 млрд евро. Как отмечает агентство dpa, столь большой разрыв в цифрах по сравнению с минувшим годом связан с тем, что два года назад следователи проводили специальное расследование, касавшееся мошенничества на таможне.