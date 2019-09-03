Таинственное атмосферное явление в небе над Эстонией: ученые теряются в догадках

«На этих фотографиях запечатлено интересное явление атмосферной оптики, которое появляется, когда солнце светит на облака под известным углом. Можем насладиться красивым видом на небо», - прокомментировал фотографию Аи, которая сама обратилась к известному ученому, астрофизик Яан Эйнасто, являющий 38 лет членом Эстонской академии наук.

Это объяснение упускает два обстоятельства: во-первых, солнце уже село и, во-вторых, на фотографии, сделанной 19 секундами ранее, в этом месте на небе не было облака.

Однако обращение к местному астрофизику не прояснило ситуацию. «Очень интересно. Трудно сказать, что за "месяц" запечатлен на фотографии. Не разбираюсь в камерах мобильных телефонов и их программах, но думаю, что это оптическое нарушение на маленьком объективе телефона или отражение, из-за которого появилась "луна". Солнце и луна уже сели к тому времени. Больше не могу комментировать, мистика!» - ответил на запрос журналиста Аарн Пол, руководитель астро-центра Дома природы Pernova.

Опытный фотограф редакции не смог объяснить это явление, лишь предположил, что фотография была сделана через оконное стекло и что на снимке видно отражение лампы на потолке. Однако это объяснение было опровергнуто автором фотографии, которая сообщила, что фотографировал на открытом балконе. А на потолке в комнате была квадратная лампа.

Затем вопрос был задан Юри Каменику, докторанту факультета науки и технологий Тартуского университета, защитившему докторскую диссертацию на тему «Климатология экстремальных погодных явлений в Эстонии и ее возможные тенденции в изменении климата».

«Существует высокая вероятность того, что это искусственный свет, либо искусственный источник света, либо его отражение. Я помню, как кто-то однажды прислал описание похожей ситуации без фотографии. Расследование в Тартуском университете показало, что это был искусственный свет, но точнее сказать было невозможно. Такая же ситуация, кажется, здесь», - отметил Каменик.

Каменик обещал передать описание ученым ТУ, специализирующемся на свете, и изучающим атмосферу физикам, которые могли бы пролить свет на это явление.