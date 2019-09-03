Таинственное атмосферное явление в небе над Эстонией: ученые теряются в догадках

В середине августа Лии Ая, проживающая на севере Пярнумаа, сфотографировала со второго этажа окрестности своего дома, окутанные туманом. Во время очередной фотосессии женщина не заметила ничего странного. Позже, рассматривая фотографии со своего телефона, она не могла понять, как попал в кадр желтый объект, витающий в небе, передает Pärnu Postimees.
«На этих фотографиях запечатлено интересное явление атмосферной оптики, которое появляется, когда солнце светит на облака под известным углом. Можем насладиться красивым видом на небо», - прокомментировал фотографию Аи, которая сама обратилась к известному ученому, астрофизик Яан Эйнасто, являющий 38 лет членом Эстонской академии наук.
Это объяснение упускает два обстоятельства: во-первых, солнце уже село и, во-вторых, на фотографии, сделанной 19 секундами ранее, в этом месте на небе не было облака.
Однако обращение к местному астрофизику не прояснило ситуацию. «Очень интересно. Трудно сказать, что за "месяц" запечатлен на фотографии. Не разбираюсь в камерах мобильных телефонов и их программах, но думаю, что это оптическое нарушение на маленьком объективе телефона или отражение, из-за которого появилась "луна". Солнце и луна уже сели к тому времени. Больше не могу комментировать, мистика!» - ответил на запрос журналиста Аарн Пол, руководитель астро-центра Дома природы Pernova.
Опытный фотограф редакции не смог объяснить это явление, лишь предположил, что фотография была сделана через оконное стекло и что на снимке видно отражение лампы на потолке. Однако это объяснение было опровергнуто автором фотографии, которая сообщила, что фотографировал на открытом балконе. А на потолке в комнате была квадратная лампа.
Затем вопрос был задан Юри Каменику, докторанту факультета науки и технологий Тартуского университета, защитившему докторскую диссертацию на тему «Климатология экстремальных погодных явлений в Эстонии и ее возможные тенденции в изменении климата».
«Существует высокая вероятность того, что это искусственный свет, либо искусственный источник света, либо его отражение. Я помню, как кто-то однажды прислал описание похожей ситуации без фотографии. Расследование в Тартуском университете показало, что это был искусственный свет, но точнее сказать было невозможно. Такая же ситуация, кажется, здесь», - отметил Каменик.
Каменик обещал передать описание ученым ТУ, специализирующемся на свете, и изучающим атмосферу физикам, которые могли бы пролить свет на это явление.
Журналист также обратился к уфологу, который предположил, что на фотографии запечатлено пара- или метафизическое явление.