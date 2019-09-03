Галерея и видео: Репс вызвала Аавиксоо на ковер

«Я с растущей обеспокоенностью наблюдаю за тем, что происходило и происходит в Таллиннском техническом университете – несмотря на две пресс-конференции на эту тему, общественность не получила ясных ответов. Однако они необходимы для восстановления спокойной работы ТТУ и всего научного сообщества», – сказала Репс.

После встречи министр образования Майлис Репс сообщила, что помимо прокуратуры и самого университета произошедшее будет расследовать и министерство. «Министерство решило, что оно также воспользуется своими лучшими знаниями и даст свою оценку и сделает проверку. Конечно, учитывая, что идет расследование прокуратуры. В свете полученных результатов мы можем принять следующие решения. Анализ и проверка министерства необходимы», - пояснил Репс.

«Произошло событие, с которым связаны крайне серьезные обвинения», - сказал Аавиксоо. Он признает, что ущерб, нанесенный репутации ученых, очень велик. «Общественность не верит Техническому университету», - пояснил ректор. На вопрос, уменьшиться ли из-за мошенничества финансирование ученых из Европы, Аавиксоо ответил, что не видит прямой связи. «Хотя доверие может пострадать. Ни для кого не секрет, что выборочные аудиты комиссии показали, что все хорошо», - сказал он.

Министерство образования пояснило, что аудиты проводятся выборочно, а не после получения жалобы. За год обнаруживается очень мало случаев мошенничества, около четырех или пяти, но они скорее связаны с невыполнением условий конкурса госпоставки.