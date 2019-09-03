Репс вызвала Авиксоо на ковер

Министр образования и науки Майлис Репс пригласила завтра ректора Яака Аавиксоо на встречу в министерство, передает Postimees.
«Я с растущей обеспокоенностью наблюдаю за тем, что происходило и происходит в Таллиннском техническом университете – несмотря на две пресс-конференции на эту тему, у общественности еще нет четких ответов. Однако они необходимы для восстановления спокойной работы ТТУ и во всем научном сообществе», – сказал Репс.
Репс добавила, что пригласила ректора Яака Аавиксоо завтра, четвертого сентября, на встречу в министерство.