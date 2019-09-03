Фото: автомобиль вылетел на обочину, спасаясь от столкновения с грузовиком

Инцидент произошел около трех часов дня на шоссе Пярну-Лихула в деревне Папсааре, где со стороны Нурме направлявшийся на главную дорогу нагруженный древесиной грузовик выехал наперерез ехавшему в сторону Лихула Volkswagen Passat. Чтобы избежать столкновения с большегрузом, находившийся за рулем мужчина свернул налево, выехал с дороги и оказался в кювете.

Водитель грузовика как ни в чем не бывало продолжил путь.

Водитель эвакуатора из Пярну, Андрес Саун, который помог вытащить автомобиль из кювета, констатировал, что все же произошедшее было счастливым несчастным случаем.

«Водителю очень повезло, что он не пострадал, и автомобиль на ходу», - сказал он.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что в Центр тревоги о произошедшем не сообщили.