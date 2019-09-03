Полицейская сирена помогла грибнику выбраться из леса

В 7.30 утра в субботу в центр тревоги позвонил и попросил помощи заблудившийся в лесу Мярьмаа 57-летний мужчина. Выйти из леса ему помогли полицейские, запустив сирену, на звук которой он ориентировался, сообщила BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Мужчина отправился в лес в субботу рано утром, но через некоторое время понял, что заблудился. "У него был с собой заряженный телефон, поэтому мы могли все время поддерживать разговор с ним. По описанию этого человека мы очень скоро отыскали его автомашину, которую он оставил на опушке", - сказал оперативный дежурный Раплаского полицейского участка Алар Смирнов.

Затем полицейские попросили мужчину как можно точнее описать окружавшую его местность. По его описаниям, рядом был водоем, он также слышал шум, однако не мог понять в каком направлении надо двигаться, чтобы выйти из леса. "Мы подключили к своим действиям полицейскую сирену, которую сначала заблудившийся, к сожалению, не услышал. По его описаниям мы отыскали по карте место, с которого звуки сирены стали ему слышны, и он наконец смог выйти из леса", - сказал Смирнов.

Около 9 часов утра грибник смог сам выйти из леса, он оказался почти в пяти километрах от оставленной им автомашины.