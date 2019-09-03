Биотопливо поставило эстонскую больницу в тяжелую ситуацию

Курессаареская больница обеспокоена тем, как обеспечить работу больницы в случае сбоя в подаче электричества, поскольку в генераторе лишь стремительно портящееся биотопливо, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
По словам члена правления больницы Марта Кылля, внедрение биодизеля ставит больницу в очень трудное положение, поскольку срок годности топлива составляет всего полгода.
По словам Килли, биотопливо сделало бы более дорогим и сложным использование генератора энергии, который необходим больнице, чтобы обеспечивать бесперебойное электропитание для оказания неотложной медицинской помощи, интенсивной терапии и других жизненно важных больничных услуг.
Кылли объяснил, что бак генератора рассчитан на минимум 24 часа непрерывной работы при максимальной мощности. К сожалению, в Курессааре в последние годы довольно часто происходили перебои с подачей электроэнергии, длившиеся более одного часа.