Биотопливо поставило эстонскую больницу в тяжелую ситуацию

По словам члена правления больницы Марта Кылля, внедрение биодизеля ставит больницу в очень трудное положение, поскольку срок годности топлива составляет всего полгода.

По словам Килли, биотопливо сделало бы более дорогим и сложным использование генератора энергии, который необходим больнице, чтобы обеспечивать бесперебойное электропитание для оказания неотложной медицинской помощи, интенсивной терапии и других жизненно важных больничных услуг.